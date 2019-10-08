Токаев поздравил Путина с днем рождения

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.
В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту на благо народа России. Президент России поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравления, отметив высокий уровень казахстанско-российских союзнических отношений, основанных на прочных узах дружбы и добрососедства, сообщает пресс-служба Акорды.
Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который планируется провести 6-7 ноября 2019 года в Омске.
Напомним, 8-9 октября 2019 года состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Казахстан. В рамках визита запланированы встречи Сергея Лаврова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства