Токаев поздравил Путина с днем рождения

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы президент Казахстана поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту на благо народа России. Президент России поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравления, отметив высокий уровень казахстанско-российских союзнических отношений, основанных на прочных узах дружбы и добрососедства, сообщает пресс-служба Акорды.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который планируется провести 6-7 ноября 2019 года в Омске.

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