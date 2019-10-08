Министр иностранных дел России прибудет завтра с визитом в Казахстан

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - 8-9 октября 2019 года состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Казахстан, передает Kazakhstan Today.
В рамках визита запланированы встречи Сергея Лаврова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
В ходе предстоящего диалога между главами внешнеполитических ведомств двух стран будут обсуждены ключевые вопросы казахстанско-российского сотрудничества, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, таких как ООН, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА. Наряду с этим, в числе основных тем переговоров будут актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе обеспечение глобальной и региональной безопасности, современные вызовы и угрозы", - сказал Смадияров.
Кроме того, стороны обсудят вопросы подготовки предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровне, планируемых до конца текущего года, таких как XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске, Совет коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке и другие.
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