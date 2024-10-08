07.10.2024, 20:45 5441
Токаев поздравил Путина с днем рождения
Фото: Акорда
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту РФ, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.
7 октября российскому лидеру исполнится 72 года.
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07.10.2024, 17:05 7436
Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций
Министры иностранных дел государств-участников СНГ одобрили ряд документов
Фото: Depositphotos
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Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы МИД стран Содружества Независимых Государств на заседании совета министров иностранных дел содружества в Москве утвердили план межмидовских консультаций на 2025 год, сообщает в пресс-службе внешнеполитического ведомства Кыргызстана.
Министры иностранных дел государств-участников СНГ рассмотрели и утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2025 год. Также главы внешнеполитических ведомств одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящего заседания совета глав государств", - информирует РИА Новости со ссылкой на МИД.
Отмечается, что главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.
Рассмотрены вопросы по линии внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ, безопасности и культурно-гуманитарной сферы", - добавили в министерстве.
Напомним, очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ решено провести 11 апреля 2025 года в Казахстане.
05.10.2024, 17:04 21331
Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
Фото: Depositphotos
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Москва. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сирия намерена присоединиться к БРИКС и направила заявку на вступление, сообщил на полях форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности" посол Сирии в России Башар Джаафари.
Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию", - цитирует ТАСС посла.
Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
03.10.2024, 10:11 41646
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Республики Корея. Он поздравил Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В телеграмме отмечается, что Корея - это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии. Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства. Также выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.
Глава государства пожелал президенту Республики Корея успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу - процветания и благополучия.
01.10.2024, 17:10 57776
Президент Беларуси назвал Казахстан проверенным временем другом
Лукашенко высказал слова благодарности Токаеву за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в ШОС
Фото: president.gov.by
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Минск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, заявил, что Казахстан является для республики важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником.
Глава государства обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации", - сообщает БЕЛТА.
Также Александр Лукашенко в очередной раз высказал слова благодарности президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, Беларусь официально стала членом ШОС.
01.10.2024, 10:58 60716
Токаев поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Фото: Акорда
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности.
Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая - процветания и благополучия.
28.09.2024, 13:11 89041
Очередной раунд переговоров по Сирии планируют провести в Астане
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране. Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Казахстана.
Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права.
Подчеркнута необходимость наращивания внешней поддержки Сирии в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения сирийских беженцев на родину. В связи с этим акцентирована негативная роль действующих в отношении Дамаска односторонних санкций.
По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.
27.09.2024, 10:25 103716
Токаев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана
Фото: Акорда
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, сообщила пресс-служба Акорды.
В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами.
Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.
Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - благоденствия и прогресса.
26.09.2024, 14:05 112836
Участники командно-штабного учения ОДКБ направляются в Казахстан
Фото: t.me/odkb_csto
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 26 по 30 сентября формирования, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", совершают перегруппировку в Казахстан, сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.
Контингенты войск ОДКБ направляются из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана в район проведения учения в соответствии с планом. На полигоне "Берег" под руководством командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майора Алмаза Джумакеева проводится командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", - рассказали в пресс-центре.
Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, выделяемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Для каждой миротворческой операции состав, структура и численность коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта.
Ранее алматинцев предупредили о военных учениях на территории ТЭЦ-1.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?