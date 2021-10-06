Токаев поздравил с днем рождения президента Таджикистана

Стороны договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.

Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за активную и плодотворную работу в ходе прошедших в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС.

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Токаев принял делегацию Европейского союза

Фото: Акорда НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского союза по правам человека Имона Гилмора и специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалу, передает KAZAKHSTAN TODAY. В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия в рамках расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства проинформировал делегацию ЕС о политических и экономических реформах в нашей стране, а также о мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Имон Гилмор, высоко оценив уровень политического и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Европейского союза, подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для дальнейшего углубления партнерства. Спецпредставитель ЕС по правам человека высказал мнение, что предстоящий визит президента Казахстана в Брюссель станет важной вехой в развитии двусторонних отношений. Делегация ЕС приветствовала лидерство Казахстана в регионе в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, особо отметив решения Касым-Жомарта Токаева о размещении офиса Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы и оказании помощи афганским студентам. Имон Гилмор и Тери Хакала сообщили президенту о том, что они будут представлять Брюссель на Гражданском форуме Центральная Азия - Европейский союз, который открывается в Алматы.

В Nur Otan назвали ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на продукты

Фото: Nur Otan НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Республиканском общественном совете по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan высказались о подорожании основных продуктов питания, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как отметил председатель Аграрного совета, депутат мажилиса Берик Оспанов, партией Nur Otan неоднократно поднимались вопросы по обеспечению в регионах продовольственных запасов для недопущения дефицита и роста цен. Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сохраняется тенденция роста мировых цен на продовольственные товары. Так, в августе мировые цены выросли на 33% в сравнении с предыдущим годом. Сахар подорожал на 9,6%, растительные масла - на 6,7%, зерновые - на 3,4%, в том числе пшеница - на 8,8%. Все это также будет влиять на увеличение цен на внутреннем рынке Казахстана, так как импорт сельхозпродукции в страну только за прошлый год составил более $4 млрд", - сказал Берик Оспанов. С начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 9,6%. Наибольший рост отмечен в Нур-Султане (11,3%), Кызылординской (11,2%) и Жамбылской (10,7%) областях. При этом снижения цен на продукты питания с начала года не наблюдалось ни в одном из регионов. Из продовольственных товаров больше всего подорожали морковь - на 40,7%, масло подсолнечное - на 29,4%, капуста - на 25,7%, картофель - на 21,2%, лук - на 19,5% и сахар на 13%, несмотря на увеличение объема его производства за 8 месяцев в 3 раза. Анализ показывает, что ежегодный рост цен на картофель и морковь формируется в основном в период межсезонья (март - июль) и в редких случаях в зимний период - в зависимости от завершения уборочной кампании. Вместе с тем на сегодня имеется ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на овощи (картофель, морковь, лук, свекла, капуста). Это возросшие транспортные расходы, сложившиеся летом текущего года экстремально засушливые условия в ряде регионов, рост оплаты аренды и другие. В случае непринятия конкретных мер цены могут вырасти до начала сезонных сроков. Предположительно, до конца текущего года", - подчеркнул он. При этом, по словам Берика Оспанова, реализуемые Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами меры, такие как установление пороговых значений и предельно допустимых розничных цен, организация продуктовых ярмарок, кредитование торговых сетей, ни в одном регионе не удерживают инфляцию на уровне или ниже установленного порога. Также не на должном уровне организована работа по формированию стабилизационных фондов в регионах. По данным регионов, обеспеченность имеющимися запасами продтоваров (по фактическому потреблению) составляет всего от нескольких дней до недели. К примеру, по состоянию на 20 сентября в Актюбинской и Жамбылской областях остались запасы только по нескольким видам социально-значимых продовольственных товаров (мука, рис), а в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях в стабфондах запасы продовольственных товаров отсутствуют. Наименьшие объемы финансирования для формирования стабфондов предусмотрены в Северо-Казахстанской (146,6 млн тенге), Кызылординской (83,5 млн тенге) и Восточно-Казахстанской областях (23,6 млн тенге)", - сообщил председатель совета. Вместе с тем закупаемые прежде объемы продовольствия в стабфонды будут недостаточны в предстоящем периоде, заявил нуротановец. В связи с этим в целях минимизации спекулятивного роста цен необходимо должным образом реагировать на аналогичные попытки повышения цен, которые наблюдались весной 2021 года. Так, в настоящее время перекупщиками на рынках формируется очень высокая торговая наценка. Например, сегодня сельхозпроизводители реализуют картофель и морковь по цене 70-80 и 110 тенге соответственно, а на рынках цена доходит до 155 и 205 тенге (например, в Актау - картофель 189 тенге, морковь 287 тенге). Такие факты свидетельствуют о слабой организации форвардных закупок продукции непосредственно у хозяйств. Так, по информации крупных сельхозпредприятий, на направленные летом 2020 года в региональные СПК письма с предложением о заключении договоров хранения сельхозпродукции по фиксированной цене не были получены ответы. В результате в июне цены на картофель достигли в среднем по республике 217 тенге за килограмм, а в отдельных регионах - 290 тенге за килограмм", - возмутился Берик Оспанов. В этой связи Республиканским общественным советом по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan дан ряд рекомендаций Министерству сельского хозяйства и председателям филиалов партии Nur Otan - акимам регионов, в том числе определить необходимый перечень и объем продовольственных товаров, достаточный для недопущения роста цен, принять меры по обеспечению достаточных резервов продовольствия в региональных стабилизационных фондах путем закупа продукции непосредственно у товаропроизводителей по низким ценам для последующей стабилизации рынка и др. Региональным и территориальным общественным советам по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan в срок до 8 октября поручено рассмотреть вопрос недопущения роста цен на социально-значимые продукты питания и насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. Сообщается, что информацию о принятых мерах необходимо представить в Центральный аппарат партии в срок до 1 ноября 2021 года.

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