10.03.2023, 13:07 8766
Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщает Акорда.
Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи - результат вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия.
Напомним, сегодня депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Таким образом, Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
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10.03.2023, 20:43 6086
В Астане состоялись казахстанско-российские политические консультации
Фото: МИД РК
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК состоялись казахстанско-российские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, сообщает пресс-служба министерства.
В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
В ходе выступления Конуспаев особо отметил успешное развитие казахстанско-российских отношений, основанных на принципах союзничества, дружбы и стратегического партнерства. В свою очередь Галузин высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-российских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, качественного увеличения взаимной торговли и реализации совместных индустриальных проектов.
Подтверждая приверженность укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
27 февраля премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о закрытии торгового представительства Казахстана в России.
10.03.2023, 10:29 10241
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок
Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок
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Пекин. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.
Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. В нем приняли участие 2952 депутата, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
Вместе с тем Си Цзиньпин возглавил Центральный военный совет КНР.
Центральный военный совет КНР - это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
09.03.2023, 10:32 15336
Максимально поддерживать молодежь намерена партия AMANAT
Фото: AMANAT
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Петропавловск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Фариза Муканова, Тимур Бекеев и член регионального Предвыборного штаба Зауре Картова призвали молодых людей проголосовать за AMANAT.
На встрече со студентами факультета инженерии и цифровых технологий СКУ имени Манаша Козыбаева кандидаты рассказали о намерениях партии создать справедливые социальные лифты для молодежи.
Согласно нашей Предвыборной программе каждый молодой человек получит шанс освоить востребованную специальность. Мы намерены увеличивать число грантов для обучения в колледжах и вузах страны каждый год. Стипендии студентов колледжей, бакалавров, магистров и докторантов вырастут в полтора-два раза. Для поддержки молодых ученых будут выделена тысяча грантов на научные разработки", - рассказала Фариза Муканова.
В свою очередь Тимур Бекеев рассказал об инициативах партии, направленных на трудоустройство молодежи.
Мы увеличим финансирование молодежных инициатив, поддержим волонтерство, обеспечим условия для качественного досуга. В нашем регионе партия будет оказывать поддержку ежегодному трудоустройству 665 человек на летний период через трудовые отряды "Жасыл Ел". Также ежегодно минимум 2,5 тысячи молодых людей будут трудоустраиваться по проекту "Молодежная практика для выпускников". Для молодых предпринимателей предоставят на конкурсной основе льготное кредитование под 2,5% годовых", - объяснил Тимур Бекеев.
В завершение встречи кандидаты в депутаты и доверенное лицо призвали студентов принять активное участие в важном общественно-политическом событии страны и отдать голос за "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
*Запрещается перепечатка, дублирование, копирование, перепубликация, репосты и прочее воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях, аккаунтах социальных сетей и социальных платформ, мессенджерах.
07.03.2023, 10:45 34766
МИД Китая не исключает возможности конфронтации с США
По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, Вашингтон применяет двойные стандарты в вопросах суверенитета и территориальной целостности
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Пекин. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты призывают все страны к соблюдению неких правил, но сами ведут нечестную конкуренцию, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, выступая на ежегодной пресс-конференции.
Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому", - цитирует главу МИД КНР РИА Новости.
Подобная политика может привести к конфронтации и конфликту, добавил Цинь Ган.
Если США не нажмут на тормоза и продолжат идти по ложному пути, никакие ограждения не смогут остановить сход (поезда) с рельсов и опрокидывание, и это обязательно приведет к конфронтации и конфликту", - сказал дипломат.
По словам главы внешнеполитического ведомства Китая, Вашингтон применяет двойные стандарты в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?" - сказал Цинь Ган.
США призывают Китай не поставлять оружие России, между тем не прекращают вооружение Тайваня, хотя это и противоречит подписанным ранее документам, отметил дипломат.
06.03.2023, 15:47 42456
Токаев и Путин обсудили график предстоящих мероприятий
Особое внимание в телефонной беседе было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.
Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.
Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
В январе главы государств обсудили по телефону дальнейшее развитие связей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.
06.03.2023, 12:21 44356
Президент Сирии поблагодарил Токаева за оказанную гуманитарную помощь после землетрясения
Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном после землетрясения, сообщает Акорда.
На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.
Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении", - говорится в телеграмме.
Напомним, после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля на территории Турции, Казахстан направил в Сирию 50 тонн гуманитарной помощи. По последним данным, жертвами землетрясения стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 - это сирийцы.
03.03.2023, 19:41 67956
Нурбек Карасаев: Эффективно используйте свои голоса
Фото: Amanat
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Актау. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня председатель Мангистауского областного филиала партии "Amanat" Нурбек Карасаев, кандидат в депутаты областного маслихата Нурбол Окуов, Марат Абзал, Джамболат Тангиев встретились с коллективом ТОО "Қалажолдары".
На встрече Нурбек Карасаев подчеркнул важность предстоящих выборов и отметил приоритетные направления предвыборной программы.
Голос каждого из вас важен для выборов. Известно количество жителей, имеющих право голоса по области. В соответствии с этим Центральная избирательная комиссия готовит и направляет в область листы голосования. Поэтому правильно используйте бюллетени, отдавайте свои голоса достойной партии. Голосование занимает всего полчаса. Главное-показать, что мы политически компетентны", - сказал Нурбек Карасаев.
Кандидат в депутаты маслихата Нурбол Окуов отметил вклад учреждения "Қалажолдары" в чистоту города.
Ваш труд ценен для нас. Вы усердно трудитесь, несмотря на жару и холод, поддерживаете чистоту города. Положение всего населения, проживающего в нашей области, важно для партии "Amanat". Поэтому просьбы, пожелания, предложения, мнения каждого из вас не останутся без внимания. Хочу отметить, что предвыборная программа нашей партии также разработана с учетом потребностей местного населения. Приоритетные ориентиры предвыборной программы направлены на создание новых рабочих мест, модернизацию сферы медицины, образования, туризма, повышение социального положения населения. Грядущие изменения- предвестники светлого будущего", - сказал Нурбол Окуов.
Изготовлено: Пресс-служба Мангистауского областного филиала партии "AMANAT" (город Актау, 14 мкр, зд.36 А)
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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03.03.2023, 19:34 66541
В Шымкенте состоялась неформальная встреча Токаева и Мирзиёева
Фото: Акорда
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Шымкент. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте состоялась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.
Особое внимание президенты уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
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