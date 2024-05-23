22.05.2024, 14:02 24811

Токаев поздравил вновь избранного президента Вьетнама

Президент выразил готовность использовать новые возможности для многогранного взаимодействия в интересах двух стран
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщает пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама - счастья и благополучия.

Убежден, что в период вашего пребывания на этом посту ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран", - говорится в телеграмме.


Напомним, с 25 мая в Казахстане вступит в действие безвиз с Вьетнамом.
 
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Теги:ПрезидентПоздравлениеВьетнам

новости по теме

23.05.2024, 12:33 2791

Визит Токаева в Сингапур: о чем договорился президент   

Казахстан готов расширить партнерство с Сингапуром в энергетике, переработке критически важного сырья, развитии инфраструктуры, цифровой экономике, финтехе, агротехнологиях, логистике и связи
Визит Токаева в Сингапур: о чем договорился президент
Фото: Акорда
Сингапур. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом, сообщает Акорда.

Он поздравил Вонга с недавним назначением на должность и пожелал успехов в его государственной деятельности.

Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям.

Программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.

Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

По словам Вонга, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.

Стороны договорились расширять сотрудничество в сферах зеленой энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, финансов, АПК, коммуникаций, добычи и переработки критически важного сырья, электронной коммерции.

Акорда

Токаев и Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО "ҚТЖ", направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усилению межвузовской кооперации, обмена студентами и др. Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстан и Сингапура. Глава Казахстана предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран", - сообщает Акорда.


Акорда

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.

В рамках госвизита стороны подписали следующие межгосударственные и межведомственные документы:

  • Меморандум о взаимопонимании между правительствами об экономическом сотрудничестве;
  • Меморандум о взаимопонимании между МВД РК и МВД Сингапура;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерствами юстиции стран о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности и по правовому сотрудничеству;
  • Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством образования Республики Сингапур;
  • Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.

Также глава Казахстана встретился с вице-премьером, министром по экономической политике Сингапура Хенгом Суи Кеатом.

Акорда

Он рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов.

Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.

Стороны договорились укреплять партнерство путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур, а также обсудили вопросы государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.

Напомним, сегодня президент также провел переговоры с главой Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом.
 
23.05.2024, 09:00 7151

Токаев прибыл во дворец президента Сингапура

Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам проводят переговоры
Токаев прибыл во дворец президента Сингапура
Фото: Акорда
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец президента Сингапура Istana, сообщила пресс-служба Акорды.

Его встретил президент Тарман Шанмугаратнам. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Сингапура, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

Президент Казахстана оставил памятную запись в книге почетных гостей. Затем главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

Акорда

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Тарман Шанмугаратнам прошли в зал переговоров.
 
21.05.2024, 20:41 42261

Президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы

Разговор состоялся по инициативе финской стороны
Президенты Казахстана и Финляндии обсудили актуальные вопросы
Фото: Акорда
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе финской стороны, главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

Выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем поступательном развитии всего спектра казахско-финских отношений с акцентом на наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках многосторонних организаций. Глава государства пожелал успехов финскому председательству в ОБСЕ в 2025 году, подтвердив готовность Казахстана к продолжению конструктивного сотрудничества.
 
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Теги:ТокаевразговорФинляндия
21.05.2024, 19:52 43771

В ШОС будет создан центр противодействия вызовам и угрозам - Лавров

Дополнительно в Душанбе будет создан антинаркотический центр
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет создан центр противодействия вызовам и угрозам, сообщает eadaily.com.

Об этом на пресс-конференции по итогам прошедшего в Астане заседания глав МИД стран объединения заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, центр будет заниматься информационной безопасностью и борьбой с организованной преступностью.

Дополнительно в Душанбе будет создан антинаркотический центр. Эти решения официально будут приняты на саммите ШОС в Астане 3-4 июля", - сказал глава МИД РФ.


Он добавил, что безопасность стран Евразии можно обеспечить лишь силами самих стран континента, без вмешательства внешних сил, таких как США, Евросоюз и НАТО, "которые активно хотят взять его под контроль".
 
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Теги:ШОСУгрозапротиводействие
21.05.2024, 16:40 47601

Свыше 20 решений в различных сферах приняли на встрече глав МИД стран ШОС

Одобрен отчет генерального секретаря ШОС о работе секретариата за период с мая 2023 года по май 2024 года
Свыше 20 решений в различных сферах приняли на встрече глав МИД стран ШОС
Фото: kabar.kg
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 20 решений в различных сферах приняли на встрече глав министерств иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

По итогам встречи принято 22 решения, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торговой и культурно-гуманитарной сферах. Одобрен отчет генерального секретаря ШОС о работе секретариата за период с мая 2023 года по май 2024 года", - цитирует ТАСС Чжан Мина.


Он отметил, что в ходе заседания особое внимание было уделено процессу расширения членского состава организации, сообщает sputnik.kz.

Это свидетельствует о привлекательности и положительном имидже ШОС среди других стран, которые не входят в организацию. С участием министра иностранных дел Беларуси господина Сергея Алейника мы сверили часы по процедуре принятия республики Беларусь в ШОС", - добавил он.


Важным вопросом, продолжил Чжан Мин, в повестке дня стала дискуссия о совершенстве деятельности организации.

Ранее Токаев провел встречу с министрами иностранных дел государств - членов ШОС.
 
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Теги:итогиСМИДАстана
21.05.2024, 15:41 49146

МИД Шри-Ланки подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС

По словам главы МИД Шри-Ланки, он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС
МИД Шри-Ланки подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС
Фото: Логотип БРИКС. скриншот с видео
Коломбо. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри подтвердил планы страны присоединиться к БРИКС.

БРИКС - это хорошая организация, тем более что Индия является ее частью", - цитирует ТАСС министра со ссылкой на агентство ANI.


По словам главы ведомства, также он получил приглашение принять участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в России.

Так что я надеюсь, что буду там, и тогда мы оценим это. Сейчас, если вы спросите меня лично, я думаю, что мы должны серьезно посмотреть на БРИКС", - добавил он.


Напомним, пять новых стран присоединились к БРИКС.


 
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Теги:Шри-ЛанкаБРИКСприсоединение
21.05.2024, 12:45 53596

Токаев оставил запись в книге соболезнований в иранском посольстве

Президент выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации
Токаев оставил запись в книге соболезнований в иранском посольстве
Фото: Акорда
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Ирана в Казахстане, где оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации, сообщает Акорда.

Глава государства посетил посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета.

С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси - великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу, - написал президент в книге соболезнований.


Напомним, инцидент с вертолетом президента Ирана произошел в воскресенье днем. Он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Позже СМИ сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и главы иранского МИД. Также на борту вертолета были имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.

В Иране после гибели президента объявлен пятидневный траур.

 
21.05.2024, 12:01 53601

Токаев: В постоянном фокусе сотрудничества ШОС должна оставаться борьба с "тремя силами зла"

Токаев: В постоянном фокусе сотрудничества ШОС должна оставаться борьба с "тремя силами зла"
Фото: Акорда
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Весьма своевременной стала работа по повышению потенциала ШОС в преодолении общих вызовов и угроз. В этом контексте в постоянном фокусе сотрудничества организации должна оставаться борьба с так называемыми тремя силами зла. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ШОС.

Казахстан неизменно привержен углублению взаимодействия в этом направлении. Практическим шагом здесь станет согласованная вами Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В свою очередь завершение работы над Антинаркотической стратегией ШОС усилит принимаемые взаимные меры по борьбе с наркоугрозой, включая блокирование каналов финансирования терроризма. Все эти достижения становятся наглядным примером согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве организации. Это важно и с точки зрения укрепления позиций в глобальной архитектуре международных отношений, повышения авторитета и роли ШОС в мире", - отметил глава государства.


По мнению президента, в условиях глобальной стратегической неопределенности особую важность обретает применение комплексного подхода, учет интересов всех сторон и постоянный поиск компромиссов. Настало время коллективного продвижения идеалов и ценностей мирного и гармоничного развития во имя всего человечества.

Именно поэтому Казахстан предложил выработать инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Принятие данного документа, а также Астанинской декларации ШОС в ходе предстоящего саммита будет, на наш взгляд, содействовать консолидации международных усилий для урегулирования конфликтов в различных регионах мира. Отдельного внимания требуют дальнейшие шаги в реформировании ШОС. Высокой оценки заслуживает активное участие государств-членов в выработке конкретных решений по совершенствованию деятельности нашей организации. Казахстан со своей стороны представил сбалансированные предложения по трансформации ШОС в эффективный многосторонний механизм сотрудничества. Надеемся на дальнейшую поддержку данных инициатив", - сказал президент.


Президент также затронул вопросы кибербезопасности. Он полагает, что главный акцент в этой работе должен быть сделан на заблаговременном выявлении киберугроз, выработке механизмов обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Отдельное внимание мы должны уделять вопросу изменения климата. Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна ввергнуть нашу планету в драматический период глобальных природных катаклизмов. Экстремальные погодные условия становятся одним из главных мировых вызовов. В этой связи необходимо актуализировать подходы ШОС по борьбе со стихийными бедствиями. Весной этого года Казахстан в полной мере ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную солидарность и оказанную помощь во время масштабных беспрецедентных наводнений в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку", - заявил Токаев.


Глава государства сообщил, что предстоящий Астанинский саммит ШОС пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

Данная повестка в полной мере отражает одну из главных целей Шанхайской организации - обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе. Большие ожидания в этом контексте возлагаются на Совет министров иностранных дел. Уверен, результаты вашей работы будут способствовать успешному проведению предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Астане", - сказал лидер Казахстана.


Президент поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств за активную работу в преддверии Астанинского саммита ШОС.

Мы надеемся, что этот саммит впишет яркую страницу в историю деятельности нашей общей организации, которая занимает очень важное место в мировой архитектонике. Действительно, к Шанхайской организации сотрудничества проявляется большое внимание во всем мире. Нашей деятельностью интересуются другие державы. Очень много вопросов задают относительно ШОС. Мне довелось присутствовать при создании Шанхайской организации сотрудничества в апреле 1996 года. Тогда эта организация называлась Шанхайской пятеркой. Именно тогда был заложен так называемый дух Шанхайской организации сотрудничества, и очень хорошо, что мы последовательно укрепляем основные принципы нашего взаимодействия в интересах мира, безопасности в Азии, на Евразийском континенте и, можно сказать, во всем мире", - подытожил свое выступление Токаев.

 
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Теги:ТокаевШОС

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