Он примет участие в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии

Фото: Акорда

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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА), сообщила пресс-служба Акорды.









Саммит посвящен 25-й годовщине СПЕКА. Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией. Документ подписали президенты стран Центральной Азии и исполнительные секретари Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).





Цель программы - содействие странам-участницам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. В настоящее время государствами - участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках программы в тесном сотрудничестве с постоянными координаторами ООН в странах СПЕКА.





В настоящее время в программе председательствует Азербайджан, который проводит Неделю СПЕКА в Баку. На форуме обсуждают важную роль региона в диверсификации транзитных маршрутов, цифровизации, развитии торговли и транспорта, а также выполнении целей в области устойчивого развития.