Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

Бишкек. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Глава государства примет участие в заседаниях глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах. По итогам саммита планируется подписание и принятие целого ряда документов", - сообщила пресс-служба президента РК.

Также отмечается, что Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

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