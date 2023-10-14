13.10.2023, 12:35 28001
Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании совета глав СНГ
Фото: Акорда
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании совета глав государств - участников СНГ, сообщает Акорда.
В Международном аэропорту Бишкека президента встретил глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Далее делегация отправилась в госрезиденцию "Ала-Арча".
По информации 24.kg, сегодня в Бишкеке пройдет очередное заседание глав СНГ. Все президенты, которые подтвердили участие в мероприятии, уже прибыли в столицу.
Саммит ориентировочно начнется в 13.00 с церемонии фотографирования.
Мероприятие пройдет под председательством Кыргызской Республики.
Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2024 году.
На саммите также планируется принять ряд заявлений, а также подписать Договор об учреждении в СНГ Международной организации по русскому языку, Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Соглашение об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности", - сообщается на сайте исполкома СНГ.
Намечено подписание межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы и учреждение в Содружестве медали "За вклад в укрепление мира".
Также ожидается, что главы государств СНГ примут решение об объявлении города Самарканда (Республика Узбекистан) культурной столицей Содружества в 2024 году.
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13.10.2023, 17:07 22986
Казахстан выступает против использования террористических методов - Токаев о ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Акорда
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе в заседания Совета глав государств - участников СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токае высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба главы государства.
Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества. На фоне нынешнего застоя в Совете безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.
В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств", - добавил президент.
Ранее президент Казахстана предложил разработать Концепцию сопряжения транспортных артерий на территории стран СНГ.
13.10.2023, 16:49 23771
Главы стран СНГ подписали соглашение о создании Международной организации по русскому языку
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета глав сран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка.
Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.
Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ", - обратил внимание президент.
Подписание учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку Токаев назвал историческим решением.
Данная организация станет самостоятельной международной структурой и будет правосубъектной.
Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества. Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", - добавил Токаев.
Штаб-квартира организации будет располагаться в Сочи.
Напомним, предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В начале сентября эксперты доработали и согласовали проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, а также согласовали проект решения Совета министров иностранных дел СНГ по этому вопросу.
13.10.2023, 14:48 25866
В Бишкеке проходит заседание совета глав СНГ в узком составе
Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме
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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Кыргызстана проходит заседание совета глав СНГ в узком составе.
Заседание СГГ СНГ в узком составе проходит в закрытом режиме. После его завершения президенты начнут заседать в расширенном составе с участием своих делегаций, сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходит под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В нем принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
Главы государств в ходе саммита намерены обсудить вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии. Также они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят основные задачи на перспективу, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
12.10.2023, 13:49 41596
Россия передаст странам СНГ списки нежелательных НПО и российских иноагентов
В список войдут 110 нежелательных в России зарубежных НПО
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Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень нежелательных в России зарубежных неправительственных организаций и реестр иноагентов пообещал передать партнерам по межпарламентской Ассамблее СНГ председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства", - цитирует Пискарева Interfax.
Он подчеркнул, что приоритетной задачей парламентариев стран Содружества является совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства.
С учетом общности угроз на евразийском пространстве, переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов", - отметил Пискарев.
По его мнению, информация о тех, кто отстаивает в России чужие иностранные интересы, также может быть интересна соседям РФ.
Документы будут переданы в ходе открывающейся 12 октября в Петербурге конференции "Защита электорального суверенитета государств - участников МПА СНГ".
Мероприятие пройдет в рамках подготовки к мониторинговым кампаниям по наблюдению за единым днем голосования в Беларуси и президентскими выборами в России в 2024 году.
Напомним, Минфин РК опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, в который вошли 240 физлиц и организаций, в том числе известные журналисты, общественники и НПО.
Казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов в интервью SputnikLive заявил, что казахстанские СМИ в основном "забиты" иностранными агентами влияния.
Позже публикацию списка прокомментировал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
07.10.2023, 20:52 101581
Токаев провел переговоры с Путиным
Фото: Акорда
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Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.
После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры.
В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.
Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах. Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", - сказал глава государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.
Ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Я Вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу Вас за это поблагодарить", - подчеркнул президент России.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.
07.10.2023, 10:30 109421
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения. В ходе заседания Центральной избирательной комиссии были рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в акимы 45 пилотных районов и городов областного значения.
Напомним, выборы акимов пилотных районов и городов областного значения назначены на 5 ноября 2023 года. В 18.00 5 октября завершилось выдвижение кандидатов.
Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Из них 36,24% - политическими партиями, 63,86% - путем самовыдвижения.
Наибольшая конкуренция - по 9 претендентов на место, в области Абай (город Курчатов), Жамбылской области (Жуалынский район), в области Жетісу (Кербулакский район), в Туркестанской области (Байдибекский район). Самая наименьшая - 3 претендента на место, в Акмолинской области (Жаксынский район), Атырауской области (Исатайский район), в Западно-Казахстанской области (Каратобинский район), в Костанайской области (Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский районы).
В процессе выдвижения проявили активность все 7 зарегистрированных политических партий: ДПК "Ак жол", AMANAT, НДПП "Ауыл", Байтақ, ОСДП, НПК, Respublica.
Средний возраст выдвинувшихся кандидатов составляет 47 лет. Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет - 68,27%. Самый возрастной претендент в Кзылкогинском районе Атырауской области - 62 года, самой молодой в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области - 27 лет.
Большинство кандидатов - мужчины. При этом выдвинуты 13 женщин.
63,05% кандидатов являются госслужащими; 9,64% - работники бюджетной сферы, 14,86% - заняты в коммерческих структурах; 0,8% - работают в политических партиях и НПО, 6,83% - временно не работающие, 4,82% - представляют другие группы занятости.
При этом 21,69% выдвинутых кандидатов - экономисты, 19,28% - юристы, 14,46% - преподаватели, 13,6% - инженеры, 9,64% - имеют сельскохозяйственное образование и 21,28% - представители других специальностей.
В настоящее время проходит регистрация кандидатов в акимы, которая продлится до 18.00 10 октября текущего года.
05.10.2023, 10:55 141586
Парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Учредителями фонда являются пять государств - членов ОТГ
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда".
По данным сената, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Соглашение о создании фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств - членов ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре.
Учредителями фонда являются 5 государств - членов ОТГ - Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Республика Турция, Республика Узбекистан и Кыргызская Республика. Структура фонда состоит из президента, совета управляющих, совета директоров, генерального директора и сотрудников.
Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.
Фонд будет выполнять следующие функции: финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику.
Уставной капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство - члена фонда приходится по $70 млн оплаченных акций.
Ратификация соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ, отметили в сенате.
Дополнено 05.10.2023, 11.55
В кулуарах сената вице-министр национальной экономики Республики Казахстан прокомментировал ратификацию соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
Определен график внесения взносов от соответствующих стран. Все страны-участницы имеют равные голоса и равные капиталовложения. На сегодня, определен вклад стартового капитала в размере 70 млн долларов от каждой страны", - сообщил Абзал Абдикаримов.
По его слова, первоначальный взнос составляет 5 млн долларов.
Вице-министр подчеркнул, что Тюркский инвестиционный фонд - это первая международная финансовая организация тюркских государств.
Это многосторонний фонд, то есть участвуют пять стран и решения будут приниматься коллегиально", - добавил он.
02.10.2023, 18:54 175171
Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?