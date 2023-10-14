Токаев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании совета глав СНГ  

Кроме Токаева в Бишкек прибыли все президенты, которые подтвердили участие в мероприятии

Фото: Акорда

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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании совета глав государств - участников СНГ, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Республику Кыргызстан для участия в заседании совета глав государств - участников СНГ, сообщает Акорда





В Международном аэропорту Бишкека президента встретил глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.









Далее делегация отправилась в госрезиденцию "Ала-Арча".





По информации 24.kg , сегодня в Бишкеке пройдет очередное заседание глав СНГ. Все президенты, которые подтвердили участие в мероприятии, уже прибыли в столицу.





Саммит ориентировочно начнется в 13.00 с церемонии фотографирования.





Мероприятие пройдет под председательством Кыргызской Республики.





Ожидается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2024 году.





Акорда





На саммите также планируется принять ряд заявлений, а также подписать Договор об учреждении в СНГ Международной организации по русскому языку, Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и Соглашение об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности", - сообщается на сайте исполкома СНГ.









Намечено подписание межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы и учреждение в Содружестве медали "За вклад в укрепление мира".





Также ожидается, что главы государств СНГ примут решение об объявлении города Самарканда (Республика Узбекистан) культурной столицей Содружества в 2024 году.