15.11.2024, 13:15 8186
Токаев пригласил главу Вьетнама в Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что сегодня казахско-вьетнамские отношения развиваются по восходящей. Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в прошлом году. Состоявшиеся в ходе данного визита переговоры придали серьезный импульс двустороннему сотрудничеству.
Президент назвал Вьетнам ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, а также подчеркнул важность активизации межпарламентского сотрудничества в целях обмена опытом по законодательному обеспечению социально-экономического развития обеих стран.
В свою очередь Нгуен Суан Тханг отметил, что политбюро Центрального комитета и Национальное собрание страны активно работают над воплощением в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе визита президента Казахстана во Вьетнам.
По его мнению, страны имеют схожие взгляды и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН и СВМДА.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что этот документ может придать хороший импульс совместным научным исследованиям.
Он также пригласил президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить в следующем году Казахстан и совместить свой визит с участием в Международном форуме "Астана".
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15.11.2024, 12:06 9116
Казахстан ведет политику по достижению свободного от ядерного оружия мира - МИД
Договор о нераспространении ядерного оружия остается основным и универсальным механизмом для ядерного разоружения
Фото: Depositphotos
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Брюссель. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет последовательную политику по достижению мира, свободного от ядерного оружия, заявил в ходе в конференции Европейского союза по вопросам разоружения и нераспространения первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.
Здесь был затронут вопрос о создании международного агентства по биологической безопасности, которое, как вы знаете, было инициировано нашим президентом в 2019 году. И работа по которому ведется в рамках конвенции по запрещению биологического оружия. То есть существует целый блок вопросов в сфере ограничения и разоружения не только ядерного оружия, но и химического, биологического, радиоактивного. Во всем этом Казахстан принимает самое активное участие", - цитирует "Хабар 24" Акана Рахметуллина.
По его словам, договор о нераспространении ядерного оружия остается основным и универсальным механизмом для ядерного разоружения.
Первый заместитель министра иностранных дел также подчеркнул, что целостность международного акта крайне важна для обеспечения глобального мира и безопасности, а также для успешной подготовки к обзорной конференции в 2026 году по выполнению этого документа.
Участники конференции, включая представителей Европейского союза, ООН, а также США, Китая, Великобритании, Франции и других стран, отметили значительную международную договорно-правовую базу в области разоружения. Они подчеркнули важность соблюдения принципов многосторонности и постоянного диалога для достижения устойчивых решений.
Напомним, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу отметил, что РК занимает принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения.
14.11.2024, 19:32 20726
Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Минск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели переговоры в Минске, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Внимание уделено промышленной кооперации, сельскому хозяйству с упором на проекты по глубокой переработке пшеницы, строительной индустрии, транспорту, IT-сфере, туризму.
Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев составил $600 млн. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.
Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле - 14 проектов на сумму $277,5 млн с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более $200 млн и создано 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 3 проекта находятся на стадии реализации.
Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.
По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.
14.11.2024, 13:20 25316
Подготовку военнослужащих государств-членов ОДКБ обсудили в Астане
Фото: Объединенный штаб ОДКБ
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на базе Национального университета обороны РК состоялись учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ и VII заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы, сообщает пресс-служба объединенного штаба организации.
В мероприятии приняли участие руководители органов управления военным образованием оборонных ведомств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, возглавляемая генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ, представители Секретариата ОДКБ и приглашенные лица.
Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул исключительную важность совместного обучения. По его словам, за годы сотрудничества органы ОДКБ приняли более 25 нормативных правовых актов, что обеспечивает эффективное функционирование созданной системы.
В интересах развития военной составляющей ОДКБ создана сеть базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций. Статус базовых учебно-методических организаций придан 12 военным учебным заведениям. Для научно-теоретической и научно-практической проработки вопросов создания, совершенствования, подготовки и применения сил и средств 8 профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям придан статус базовых научно-исследовательских организаций. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ является ведущей среди базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ", - отметил начальник штаба.
Он подчеркнул, что формат сбора предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы подготовки военных кадров и научной работы в рамках организации и выработать в ходе совместной работы конкретные предложения.
Заседание рабочей группы прошло под председательством начальника управления военного образования - заместителя начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Муравлянникова.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями об опыте организации подготовки военных кадров и специалистов. Обсуждены предложения по повышению взаимодействия между военными учебными заведениями. Участники мероприятия подготовили ряд предложений по совершенствованию системы совместной подготовки военнослужащих для государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Начальник департамента военного образования и науки Минобороны РК полковник Мурат Олжабаев поблагодарил коллег за укрепление сотрудничества в области военного образования, подготовке, переподготовке и повышении квалификации военных научно-педагогических кадров.
Участники мероприятия также посетили Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова, где их ознакомили с учебно-материальной базой.
Напомним, ранее Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с главами МИД и МВД России, на которых стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ.
14.11.2024, 12:12 26646
Генсек ОДКБ провел встречи с главами МИД и МВД России
Стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщает пресс-служба ОДКБ.
С Лавровым Тасмагамбетов обсудил ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября, а также отдельные вопросы совершенствования деятельности секретариата организации.
С главой российского МИДа Имангали Тасмагамбетов обсудил актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках организации и перспективы его развития, а также подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане.
Ранее, в ходе 12-й встречи секретарей советов безопасности стран - участниц СНГ Имангали Тасмагамбетов отметил сложную военно-политическую обстановку по периметру зоны ответственности организации. По его словам, в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остается на высоком уровне. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.
13.11.2024, 20:07 39346
Президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы
Фото: Акорда
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Всемирного климатического саммита COP 29 в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Майя Санду заявила, что открытие в 2025 году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
13.11.2024, 16:22 42646
Токаев пригласил президента Северной Македонии и премьера Хорватии посетить Казахстан
С главой Северной Македонии обсужден вопрос упрощения визового режима
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Во время встречи с Горданой Силяновской-Давковой Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях.
Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.
В ходе встречи с Андреем Пленковичем Токаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском союзе. Лидеры двух стран рассмотрели состояние двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Основное внимание собеседники уделили реализации совместных инвестиционных проектов в энергетическом секторе. Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу принять участие во втором Международном форуме "Астана", который состоится в следующем году. Андрей Пленкович также предложил президенту Казахстана посетить Хорватию.
Ранее Токаев провел встречу с премьер-министром Греции. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами.
13.11.2024, 15:14 44311
Президент Казахстана и премьер Греции обсудили укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами
Глава правительства Греции принял приглашение Токаева совершить визит в Казахстан
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что Греция является надежным партнером Казахстана в Европейском союзе, отметив, что Афины входят в пятерку крупнейших торговых партнеров Астаны среди стран ЕС.
Кириакос Мицотакис отметил огромный потенциал для укрепления казахско-греческого сотрудничества и выразил готовность к расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки дня.
В ходе встречи стороны подтвердили приверженность укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также подчеркнули важность диверсификации взаимной торговли. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития энергетики, декарбонизации экономики.
Участники встречи достигли договоренности поддерживать активный политический диалог. Глава правительства Греции с воодушевлением принял приглашение Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Казахстан.
12.11.2024, 20:47 56056
Президент Казахстана провел ряд встреч в Баку
Встречи проходили в рамках Всемирного климатического саммита
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Всемирного климатического саммита в Баку провел ряд встреч, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации достигнутых соглашений и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в области охраны окружающей среды, включая меры по смягчению последствий изменения климата и переходу на "зеленую" энергетику.
Касым-Жомарт Токаев принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. На встрече были рассмотрены перспективы развития авиационной отрасли.
Президент провел беседу с верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тайебом. Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета "Аль-Азхар", который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить Казахстан.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?