Токаев пригласил главу Вьетнама в Казахстан

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, сообщает Акорда





Глава государства отметил, что сегодня казахско-вьетнамские отношения развиваются по восходящей. Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в прошлом году. Состоявшиеся в ходе данного визита переговоры придали серьезный импульс двустороннему сотрудничеству.





Президент назвал Вьетнам ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, а также подчеркнул важность активизации межпарламентского сотрудничества в целях обмена опытом по законодательному обеспечению социально-экономического развития обеих стран.





В свою очередь Нгуен Суан Тханг отметил, что политбюро Центрального комитета и Национальное собрание страны активно работают над воплощением в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе визита президента Казахстана во Вьетнам.





По его мнению, страны имеют схожие взгляды и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН и СВМДА.





Касым-Жомарт Токаев поприветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что этот документ может придать хороший импульс совместным научным исследованиям.





Он также пригласил президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить в следующем году Казахстан и совместить свой визит с участием в Международном форуме "Астана".