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Токаев пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Казахстан

15.04.2022, 15:53 3141
Токаев пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Казахстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей", - сообщает Акорда.

 
Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.
 
Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.
 
Собеседники также обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.
 

новости по теме

Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР

15.04.2022, 16:20 2716
Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.
 

Сарыбай доложил Токаеву о подготовке саммита СВМДА

14.04.2022, 17:25 6356
Сарыбай доложил Токаеву о подготовке саммита СВМДА
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности организации и подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12 - 13 октября текущего года в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи были обсуждены перспективы трансформации СВМДА в полноценную международную организацию по сотрудничеству в Азии. Осуществление этой важной задачи является приоритетом казахстанского председательства, сообщает Акорда
 
Исполнительный директор секретариата СВМДА проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проведенных им в преддверии саммита встречах с руководителями внешнеполитических ведомств государств - членов СВМДА.
 

Дипломат также сообщил об активизации экономического измерения в работе СВМДА и выразил признательность президенту за поддержку в проведении заседаний Молодежного совета, а также Делового совета и бизнес-форума СВМДА, которые планируется организовать в рамках намеченной на июнь международной конференции Astana Financial Days", - говорится на сайте президента. 

 
Глава государства отметил важность эффективной реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА. Он также указал на необходимость тщательной разработки проекта итогового документа, который будет принят по итогам предстоящего саммита.
 

Президент Казахстана провел переговоры с папой римским Франциском

12.04.2022, 08:31 12036
Президент Казахстана провел переговоры с папой римским Франциском
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской столице. Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана.
 
Глава нашего государства проинформировал собеседника о казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ.
 
Папа римский выразил признательность президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума.
 

Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - заявил глава Католической церкви.

 
Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.
 

Мы видим, насколько разнообразна и едина ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю ваши усилия", - сказал папа римский.

 
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию сотрудничества со Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

 

Посол Казахстана встретился с президентом США

09.04.2022, 16:08 20866
Посол Казахстана встретился с президентом США
Фото: МИД РК
ВАШИНГТОН. 9 АПРЕЛЯ - 4 апреля в ходе протокольного мероприятия в Белом доме посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с президентом США Джозефом Байденом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи посол передал теплые пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность РК продвижению расширенного стратегического партнерства с США, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
В свою очередь американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.
 

МИД РК: Казахстан не присоединится к санкциям против России

07.04.2022, 21:42 29886
МИД РК: Казахстан не присоединится к санкциям против России
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать шаги, ущемляющие ее интересы, заявил министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наша страна традиционно выступает против применения санкций как инструмента давления в межгосударственных отношениях, за исключением, конечно же, санкций, наложенных резолюциями Совета Безопасности ООН. Применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов, поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать какие-либо шаги, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства", - заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщает РИА Новости.

 
В конце февраля глава МИД РК рассказал о позиции Казахстана в отношении ЛНР, ДНР и Украины.
 

Асхат Оралов встретился с акимами сельских округов Туркестанской области

07.04.2022, 09:37 32791
Фото: AMANAT
ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов провел ряд встреч с жителями и акимами сельских округов, активом партии, деятелями культуры и молодежью, в ходе которых были обсуждены вопросы реализации послания главы государства и модернизации партии в соответствии с задачами по построению "Нового Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В селе Шорнак Сауранского района исполнительный секретарь партии AMANAT провел встречу с избранными акимами сельских округов Туркестанской области, в том числе из сел Майдантал, Ушкайык, Жибек жолы, Жана Икан и др.
 

В прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева была внедрена система прямых выборов сельских акимов, и сегодня избирательная кампания стала непрерывным процессом по всей стране. В Туркестанской области выборы прошли в 72 сельских округах, при этом 86% избранных акимов - кандидаты от партии AMANAT. Это говорит о доверии населения к партии, соответственно, на всех нас лежит большая ответственность по качественному исполнению предвыборных обещаний на местах", - отметил Асхат Оралов. 

 
В свою очередь жители села Шорнак обратили внимание на состояние улиц Б.Майлина и К.Досметова. По данным местного акимата, бюджетная заявка на ремонт вышеуказанных улиц уже направлена. Учитывая жалобы жителей, исполнительный секретарь поручил фракции в маслихате рассмотреть вопрос выделения средств на ближайшей сессии и завершить ремонт в текущем году. 
 
Далее Асхат Оралов встретился с деятелями культуры региона, где были обсуждены вопросы сохранения духовных ценностей, национальной культуры и искусства. Встреча прошла в библиотеке Farab в Туркестане, которая была построена в рамках предвыборной программы партии.

 
Исполнительный секретарь отметил, что партия будет поддерживать представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, а также представителей киноиндустрии, в том числе через проведение айтысов, конкурсов, фестивалей и реализацию других проектов.
 

Партия модернизируется, приходит много молодежи с новыми идеями, и это правильно. Со своей стороны считаю, что необходимо уделить особое внимание поддержке сельской молодежи. Нужно реконструировать сельские клубы, обновлять библиотечный фонд, открывать различные кружки, развивая таланты на селе", - поделился своим мнением профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Сердалы Бекжигит.

 
В этот же день Асхат Оралов встретился с партийным активом Туркестанской области, обсудив приоритеты модернизации AMANAT. 
 
На активе было отмечено, что на сегодня в регионе 320 депутатов маслихатов всех уровней, из которых 82% - представители партии AMANAT. С начала года в общественные приемные партии по Туркестанской области поступило более 4,3 тысячи обращений. В основном люди приходят по вопросам социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и здравоохранения. С марта мобильные общественные приемные выезжают в самые отдаленные аулы. 
 
Депутат областного маслихата Нуралы Абишев отметил, что в области имеются проблемные вопросы, не отраженные в региональной предвыборной программе, по которым партийцам совместно с местными исполнительными органами, гражданским сектором, населением предстоит выработать дальнейший план по их решению.
 
В ходе встречи с молодыми активистами были обсуждены ключевые вопросы, волнующие молодежь на местах. В Туркестанской области на сегодняшний день в корпусе молодых депутатов от партии AMANAT состоят 55 казахстанцев в возрасте до 35 лет.
 

Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби

07.04.2022, 08:24 33516
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
 
Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.
 
В завершение глава нашего государства пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.
 

Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана

06.04.2022, 16:21 36876
Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президенты обсудили перспективы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие на международной арене.
 
Глава нашего государства отметил, что его государственный визит в Кыргызстан в мае текущего года, несомненно, придаст серьезный импульс стратегическому партнерству между двумя странами.
 
Касым-Жомарт Токаев также поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров по статусу золотоносного месторождения Кумтор.
 
Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
 

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