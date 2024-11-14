13.11.2024, 16:22 23941
Токаев пригласил президента Северной Македонии и премьера Хорватии посетить Казахстан
С главой Северной Македонии обсужден вопрос упрощения визового режима
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Во время встречи с Горданой Силяновской-Давковой Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях.
Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.
В ходе встречи с Андреем Пленковичем Токаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском союзе. Лидеры двух стран рассмотрели состояние двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Основное внимание собеседники уделили реализации совместных инвестиционных проектов в энергетическом секторе. Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу принять участие во втором Международном форуме "Астана", который состоится в следующем году. Андрей Пленкович также предложил президенту Казахстана посетить Хорватию.
Ранее Токаев провел встречу с премьер-министром Греции. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами.
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14.11.2024, 19:32 1551
Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Минск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели переговоры в Минске, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Внимание уделено промышленной кооперации, сельскому хозяйству с упором на проекты по глубокой переработке пшеницы, строительной индустрии, транспорту, IT-сфере, туризму.
Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев составил $600 млн. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.
Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле - 14 проектов на сумму $277,5 млн с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более $200 млн и создано 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 3 проекта находятся на стадии реализации.
Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.
По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.
14.11.2024, 13:20 6611
Подготовку военнослужащих государств-членов ОДКБ обсудили в Астане
Фото: Объединенный штаб ОДКБ
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на базе Национального университета обороны РК состоялись учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ и VII заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы, сообщает пресс-служба объединенного штаба организации.
В мероприятии приняли участие руководители органов управления военным образованием оборонных ведомств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, возглавляемая генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ, представители Секретариата ОДКБ и приглашенные лица.
Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул исключительную важность совместного обучения. По его словам, за годы сотрудничества органы ОДКБ приняли более 25 нормативных правовых актов, что обеспечивает эффективное функционирование созданной системы.
В интересах развития военной составляющей ОДКБ создана сеть базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций. Статус базовых учебно-методических организаций придан 12 военным учебным заведениям. Для научно-теоретической и научно-практической проработки вопросов создания, совершенствования, подготовки и применения сил и средств 8 профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям придан статус базовых научно-исследовательских организаций. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ является ведущей среди базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ", - отметил начальник штаба.
Он подчеркнул, что формат сбора предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы подготовки военных кадров и научной работы в рамках организации и выработать в ходе совместной работы конкретные предложения.
Заседание рабочей группы прошло под председательством начальника управления военного образования - заместителя начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Муравлянникова.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями об опыте организации подготовки военных кадров и специалистов. Обсуждены предложения по повышению взаимодействия между военными учебными заведениями. Участники мероприятия подготовили ряд предложений по совершенствованию системы совместной подготовки военнослужащих для государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.
Начальник департамента военного образования и науки Минобороны РК полковник Мурат Олжабаев поблагодарил коллег за укрепление сотрудничества в области военного образования, подготовке, переподготовке и повышении квалификации военных научно-педагогических кадров.
Участники мероприятия также посетили Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова, где их ознакомили с учебно-материальной базой.
Напомним, ранее Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с главами МИД и МВД России, на которых стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ.
14.11.2024, 12:12 7941
Генсек ОДКБ провел встречи с главами МИД и МВД России
Стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Ораганизации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщает пресс-служба ОДКБ.
С Лавровым Тасмагамбетов обсудил ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября, а также отдельные вопросы совершенствования деятельности секретариата организации.
С главой российского МИДа Имангали Тасмагамбетов обсудил актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках организации и перспективы его развития, а также подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане.
Ранее, в ходе 12-й встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ Имангали Тасмагамбетов отметил сложную военно-политическую обстановку по периметру зоны ответственности организации. По его словам, в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остается на высоком уровне. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.
13.11.2024, 20:07 20641
Президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы
Фото: Акорда
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Всемирного климатического саммита COP 29 в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Майя Санду заявила, что открытие в 2025 году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
13.11.2024, 15:14 25606
Президент Казахстана и премьер Греции обсудили укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами
Глава правительства Греции принял приглашение Токаева совершить визит в Казахстан
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщили в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что Греция является надежным партнером Казахстана в Европейском союзе, отметив, что Афины входят в пятерку крупнейших торговых партнеров Астаны среди стран ЕС.
Кириакос Мицотакис отметил огромный потенциал для укрепления казахско-греческого сотрудничества и выразил готовность к расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки дня.
В ходе встречи стороны подтвердили приверженность укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также подчеркнули важность диверсификации взаимной торговли. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития энергетики, декарбонизации экономики.
Участники встречи достигли договоренности поддерживать активный политический диалог. Глава правительства Греции с воодушевлением принял приглашение Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Казахстан.
12.11.2024, 20:47 40076
Президент Казахстана провел ряд встреч в Баку
Встречи проходили в рамках Всемирного климатического саммита
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Всемирного климатического саммита в Баку провел ряд встреч, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации достигнутых соглашений и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в области охраны окружающей среды, включая меры по смягчению последствий изменения климата и переходу на "зеленую" энергетику.
Касым-Жомарт Токаев принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. На встрече были рассмотрены перспективы развития авиационной отрасли.
Президент провел беседу с верховным имамом университета "Аль-Азхар" Ахмедом ат-Тайебом. Глава государства отметил, что в Казахстане с большим уважением относятся к признанному авторитету университета "Аль-Азхар", который является маяком знаний, миролюбия и духовного наставления для мусульманской уммы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить Казахстан.
12.11.2024, 19:43 41116
Токаев и Эрдоган обменялись мнениями по актуальным вопросам
Фото: Акорда
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что рад встрече с президентом Турции в Баку. В этом году исполнилось 30 лет договору о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами.
Наши братские отношения динамично развиваются, на политическом уровне установлен конструктивный диалог, укрепляется взаимодействие между правительствами двух стран. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6 млрд долларов", - подчеркнул он.
По словам главы государства, Турция входит в число ведущих инвесторов, вложивших значительные средства в экономику Казахстана. Он также заявил, что инвестиционные проекты, реализуемые с участием турецких предпринимателей, находятся на его личном контроле. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Казахстаном и Турцией приобрели стратегический характер. Он указал на большой потенциал дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества.
Уверен, что в ходе 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, запланированного на следующий год в Анкаре, мы подпишем важные соглашения в области сельского хозяйства, обороны, энергетики, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере. Мы продолжим работу с целью доведения двустороннего товарооборота до 15 млрд долларов", - сказал президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что турецкие компании успешно работают в различных секторах экономики Казахстана. По его словам, турецкие бизнесмены готовы поделиться своим опытом модернизации сельскохозяйственной отрасли, строительства АЭС, транспортировки нефти и газа.
Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить Казахстан.
12.11.2024, 18:10 41776
Токаев пригласил эмира Кувейта и президента Руанды посетить Казахстан
Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире
Фото: Акорда
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встреч с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом и лидером Руанды Полем Кагаме пригласил эмира Кувейта шейха Мишааля аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху и президента Руанды посетить РК, сообщает Акорда.
В ходе встречи с наследным принцем Кувейта на полях 29-й конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата глава государства отметил, что страна является важным партнером Казахстана в арабском мире. Президент также подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний.
Кроме того, собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива.
Также в рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Руанды Полем Кагаме.
Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также возможности сотрудничества в рамках международных организаций. Глава государства отметил важность укрепления прочного и взаимовыгодного партнерства с Руандой.
Ранее Токаев встретился с президентом Финляндии.
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