Токаев пригласил президента Северной Македонии и премьера Хорватии посетить Казахстан

Рассказать друзьям

Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Всемирного климатического саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.





Во время встречи с Горданой Силяновской-Давковой Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях.





Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.





В ходе встречи с Андреем Пленковичем Токаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском союзе. Лидеры двух стран рассмотрели состояние двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.





Основное внимание собеседники уделили реализации совместных инвестиционных проектов в энергетическом секторе. Глава нашего государства выразил поддержку хорватским компаниям, которые ведут бизнес в Казахстане. Кроме того, обсуждены перспективы упрощения визового режима.





Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу принять участие во втором Международном форуме "Астана", который состоится в следующем году. Андрей Пленкович также предложил президенту Казахстана посетить Хорватию.



