В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Токаев примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС
По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 июля примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции, сообщает Акорда.
По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.
Как сообщалось ранее, очередной, 23-й саммит ШОС пройдет в онлайн-формате. Особенностью саммита станет полноформатное подключение Исламской Республики Иран к деятельности ШОС.
В предстоящем саммите кроме глав государств - членов ШОС ожидается также участие глав стран-наблюдателей - это Беларусь, Иран, Монголия.
На саммите ШОС планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, определить приоритеты и практические меры по наращиваю деятельности ШОС.
Основным документом саммита станет Нью-Делийская декларация, в которой отражены оценка актуальных международных и региональных проблем и дальнейшие шаги государств-членов по многоплановому сотрудничеству.
Ключевым политическим решением саммита станет получение Ираном статуса государства - члена ШОС. В соответствии с процедурой будет подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена ШОС. Данный документ предусматривает присоединение Беларуси к ранее принятым международным договорам, финансовые аспекты вступления и замещение квотных должностей в постоянно действующих органах организации", - проинформировал на брифинге национальный координатор по вопросам деятельности ШОС Мурат Мукушев.
Также в рамках расширения внешних контактов организации будет утверждаться решение о подписании меморандума между секретариатом ШОС и программой ООН по охране окружающей среды. Кроме того, планируется принять решение по наделению Алматы статусом туристической и культурной столицы ШОС на 2023-2024 годы.
Напомним, с июля 2023 года Казахстан принимает на себя роль председателя ШОС.
В период председательства усилия нашей страны будут направлены на сбалансированное развитие всех направлений сотрудничества. Это сфера безопасности, торгово-экономическая, культурно-гуманитарная области, а также совершенствование деятельности ШОС и позиционирование организации в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества", - отметил национальный координатор по вопросам деятельности ШОС.
По его словам, в период председательства РК по линии ШОС запланировано порядка 80 мероприятий. Финальным этапом станет саммит ШОС, который пройдет в следующем году в Астане.