Токаев принял делегацию Европейского союза

Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонные переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстанский президент поздравил своего коллегу с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского Таджикистана, сообщает Акорда
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Токаев особо отметил огромный личный вклад Эмомали Рахмона в укрепление казахско-таджикских отношений дружбы, доверия и стратегического партнерства.
Президенты также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Эмомали Рахмон выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за активную и плодотворную работу в ходе прошедших в Душанбе саммитов ОДКБ и ШОС.
Стороны договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч в рамках международных организаций.
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Республиканском общественном совете по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan высказались о подорожании основных продуктов питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил председатель Аграрного совета, депутат мажилиса Берик Оспанов, партией Nur Otan неоднократно поднимались вопросы по обеспечению в регионах продовольственных запасов для недопущения дефицита и роста цен.
Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сохраняется тенденция роста мировых цен на продовольственные товары. Так, в августе мировые цены выросли на 33% в сравнении с предыдущим годом. Сахар подорожал на 9,6%, растительные масла - на 6,7%, зерновые - на 3,4%, в том числе пшеница - на 8,8%. Все это также будет влиять на увеличение цен на внутреннем рынке Казахстана, так как импорт сельхозпродукции в страну только за прошлый год составил более $4 млрд", - сказал Берик Оспанов.
С начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 9,6%. Наибольший рост отмечен в Нур-Султане (11,3%), Кызылординской (11,2%) и Жамбылской (10,7%) областях. При этом снижения цен на продукты питания с начала года не наблюдалось ни в одном из регионов.
Из продовольственных товаров больше всего подорожали морковь - на 40,7%, масло подсолнечное - на 29,4%, капуста - на 25,7%, картофель - на 21,2%, лук - на 19,5% и сахар на 13%, несмотря на увеличение объема его производства за 8 месяцев в 3 раза.
Анализ показывает, что ежегодный рост цен на картофель и морковь формируется в основном в период межсезонья (март - июль) и в редких случаях в зимний период - в зависимости от завершения уборочной кампании. Вместе с тем на сегодня имеется ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на овощи (картофель, морковь, лук, свекла, капуста). Это возросшие транспортные расходы, сложившиеся летом текущего года экстремально засушливые условия в ряде регионов, рост оплаты аренды и другие. В случае непринятия конкретных мер цены могут вырасти до начала сезонных сроков. Предположительно, до конца текущего года", - подчеркнул он.
При этом, по словам Берика Оспанова, реализуемые Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами меры, такие как установление пороговых значений и предельно допустимых розничных цен, организация продуктовых ярмарок, кредитование торговых сетей, ни в одном регионе не удерживают инфляцию на уровне или ниже установленного порога. Также не на должном уровне организована работа по формированию стабилизационных фондов в регионах.
По данным регионов, обеспеченность имеющимися запасами продтоваров (по фактическому потреблению) составляет всего от нескольких дней до недели. К примеру, по состоянию на 20 сентября в Актюбинской и Жамбылской областях остались запасы только по нескольким видам социально-значимых продовольственных товаров (мука, рис), а в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях в стабфондах запасы продовольственных товаров отсутствуют. Наименьшие объемы финансирования для формирования стабфондов предусмотрены в Северо-Казахстанской (146,6 млн тенге), Кызылординской (83,5 млн тенге) и Восточно-Казахстанской областях (23,6 млн тенге)", - сообщил председатель совета.
Вместе с тем закупаемые прежде объемы продовольствия в стабфонды будут недостаточны в предстоящем периоде, заявил нуротановец. В связи с этим в целях минимизации спекулятивного роста цен необходимо должным образом реагировать на аналогичные попытки повышения цен, которые наблюдались весной 2021 года.
Так, в настоящее время перекупщиками на рынках формируется очень высокая торговая наценка. Например, сегодня сельхозпроизводители реализуют картофель и морковь по цене 70-80 и 110 тенге соответственно, а на рынках цена доходит до 155 и 205 тенге (например, в Актау - картофель 189 тенге, морковь 287 тенге).
Такие факты свидетельствуют о слабой организации форвардных закупок продукции непосредственно у хозяйств. Так, по информации крупных сельхозпредприятий, на направленные летом 2020 года в региональные СПК письма с предложением о заключении договоров хранения сельхозпродукции по фиксированной цене не были получены ответы. В результате в июне цены на картофель достигли в среднем по республике 217 тенге за килограмм, а в отдельных регионах - 290 тенге за килограмм", - возмутился Берик Оспанов.
В этой связи Республиканским общественным советом по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan дан ряд рекомендаций Министерству сельского хозяйства и председателям филиалов партии Nur Otan - акимам регионов, в том числе определить необходимый перечень и объем продовольственных товаров, достаточный для недопущения роста цен, принять меры по обеспечению достаточных резервов продовольствия в региональных стабилизационных фондах путем закупа продукции непосредственно у товаропроизводителей по низким ценам для последующей стабилизации рынка и др.
Региональным и территориальным общественным советам по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan в срок до 8 октября поручено рассмотреть вопрос недопущения роста цен на социально-значимые продукты питания и насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами.
Сообщается, что информацию о принятых мерах необходимо представить в Центральный аппарат партии в срок до 1 ноября 2021 года.
Фото: Пресс-служба Nur Otan
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - Республиканский общественный совет по противодействию коррупции при Nur Otan рассмотрел качество реализации партийной Программы по противодействию коррупции до 2025 года в Восточно-Казахстанской области. Рабочей группой было изучено состояние дел в указанном регионе за 2019-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы партии, в ВКО за 2019 - 2021 годы было зарегистрировано 170 коррупционных преступлений по фактам взяточничества, 174 хищений бюджетных средств, 21 случай злоупотребления должностными полномочиями. К уголовной ответственности привлечены 222 человека, из которых 5 руководителей республиканского, 25 - областного, 17 - городского и районного уровней.
В ходе заседания партийцы сделали акцент на сфере образования, которая занимает "лидирующую" позицию по уровню коррупции в области. За три неполных года зарегистрировано 45 преступлений.
Также нуротановцы обратили внимание на отсутствие при акимате Семея комиссии по вопросам противодействия коррупции, отметив, что в городе с 2019 года зарегистрировано 58 коррупционных преступлений. Аналогичная комиссия отсутствует и при акимате Шемонаихинского района.
При каждом местном исполнительном органе такая комиссия должна быть, без исключений. В Семее и Шемонаихинском районе существуют комиссии по профилактике правонарушений, но это совсем другое, они рассматривают общие вопросы: от бытового насилия до безопасного вождения. Анализом коррупционных рисков вообще никто не занимается, по сути дела и некому", - заявил председатель совета, депутат мажилиса Ерлан Саиров.
То, что в ВКО в сфере противодействия и профилактики коррупции большие проблемы, отметил первый заместитель председателя совета Каирбек Сулейменов. По его словам, в сравнении с состоянием дел в других регионах, "самый разгромный доклад получился именно по Восточно-Казахстанской области. И несмотря на это, первые руководители области отсутствуют на заседании".
Вообще, нарушения типичны для всех областей, не только для ВКО, это формализм, отсутствие аналитики, отписки. Всей организационной работы по созданию фронта противодействию коррупции попросту нет. Но то, что в Семее и Шемонаихинском районе комиссии по противодействию коррупции не созданы - это просто из ряда вон. Если комиссий нет, значит и эффекта ноль", - сказал Сулейменов.
Члены совета также сделали акцент на том, что в области в рамках реализации предвыборной программы партии по 18 пунктам имеется риск неисполнения.
С начала текущего года по области 80% фракций Nur Otan в городских и районных маслихатах только по одному разу рассмотрели вопросы исполнения предвыборных обещаний. В маслихате Катон-Карагайского района партийная фракция вообще не рассматривала риски неисполнения предвыборных программ", - уточнили в партии.
По мнению члена совета, представителя партии "Ак жол" Меруерт Казбековой, "непосредственно при выезде в Восточно-Казахстанскую область местные чиновники игнорировали рабочую группу".
Нужно напомнить всем руководителям, акимам городов, районов, областей и их заместителям, что они занимают эти должности только благодаря тому, что они члены Nur Otan. Если они пренебрегают партийным Советом по противодействию коррупции, следует сделать выводы по их членству в партии. А если они не будут членами Nur Otan, то смогут ли они и дальше занимать свои должности?" - поставила вопрос Меруерт Казбекова.
По итогам заседания принято решение привлечь к партийной ответственности в виде выговора первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алмасхана Сматлаева, в виде замечания - акима Семея Бакытжана Байахметова, в виде выговора - акима Шемонаихинского района Григория Акулова и руководителя областного управления образования Сайрангуль Жумадилову.
Кроме того, местным исполнительным органам Восточно-Казахстанской области рекомендовано усилить антикоррупционную работу, активизировать деятельность по реализации предвыборной программы партии Nur Otan и обеспечить надлежащую работу комиссий по противодействию коррупции во всех городах и районах области", - добавили в пресс-службе.