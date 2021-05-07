Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь кыргызскому народу

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НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана, в Кыргызстан будет направлено 10 тысяч тонн муки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнёрства с Кыргызской Республикой, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. В соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки. Правительство приступило к выполнению поручения главы государства", - написал Берик Уали.

Напомним , 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений.

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