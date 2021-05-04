Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Фото: ТАСС

БИШКЕК. 3 МАЯ - Кыргызстан и Таджикистан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений, передает KAZAKHSTAN

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений, сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана

Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - сказано в сообщении.

Продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время "стабильная", за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы", - пишет ТАСС со ссылкой на Погранслужбу ГКНБ КР.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфары, вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан. В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства