Главы госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска

Фото - Кабар

НУР-СУЛТАН. 1 МАЯ - Главы госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры и выступили на пресс-конференции. Стороны приняли решение о полном прекращении стрельбы и отведении всех воинских формирований на места постоянной дислокации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным агентства "Кабар" , глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что по итогам переговоров был принят протокол, состоящий из 4 пунктов.

Этот протокол в интересах двух стран. Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но тем не менее по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе всех воинских формирований на места постоянной дислокации. С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов сказал, что во время переговоров состоялся плодотворный разговор, инициированный главами государств.

То, что произошла трагедия в приграничных районах, никогда не должно повториться. Потому что на этом участке живут наши народы, они дружны, не имеют претензии между собой. Мы, политики, должны решать все вопросы и должны дать нашим народам возможность жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие по достижению мира и стабильности на кыргызско-таджикских землях. Я убежден, что мы сможем сделать это и в скорейшем времени решим, наши народы как всегда будут жить в дружбе и взаимопонимании", - отметил он.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфары, вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран. Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля. Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства