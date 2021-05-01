Главы Кыргызстана и Таджикистана обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе

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БИШКЕК. 30 АПРЕЛЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Он выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами. Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая.

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области.

Напомним , в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе 13 человек погибли.

29 апреля в результате переговоров между министрами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня.

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