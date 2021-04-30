Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - В результате переговоров между министрами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20.00 и отводе военных сил на места прежней дислокации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает АКИpress , министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел переговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и другими представителями, в ходе которых обсуждены дальнейшие совместные действия сторон, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

Стороны отметили необходимость урегулирования конфликтной ситуации мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров.

Казакбаев отметил, что кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена. Все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, сказал он.

Также он отметил важность укрепления доверия между двумя государствами, особенно в районе границы, принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

Стороны договорились в течение ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления сторон, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации.

В качестве дальнейших мер стороны согласились усилить совместную информационно-разъяснительную работу с населением на уровне местных самоуправлений (областной, районный и сельский уровень) двух стран с участием территориальных подразделений пограничных служб, организовать на уровне областных структур совместные группы правоохранительных органов для патрулирования и мониторинга обстановки в приграничье, а также поддерживать постоянную прямую связь между внешнеполитическими ведомствами и лично между министрами для оперативного решения имеющихся вопросов.

Казакбаев и Мухриддин призвали обе стороны не поддаваться провокациям отдельных деструктивных сил.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к гражданам страны с просьбой не разжигать вражду и рознь.

Напомним, на границе двух республик начались перестрелки, есть погибшие и раненные. Таджикистан обстрелял три погранзаставы Кыргызстана. Кыргызские военные заявили о захвате таджикской погранзаставы.

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