На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

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БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - Пограничные войска и спецназ Министерства внутренних дел Таджикистана начали массированный обстрел водозабора "Головной" в Кыргызстане. Об этом заявила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водозабор "Головной" расположен в селе Кок-Таш Баткенской области. Применяются минометы, пулеметы и автоматы, пишет информагентство Sputnik Кыргызстан

На месте находится первый заместитель председателя ГКНБ - директор Погранслужбы Уларбек Шаршеев, который координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками", - отметили в ГКНБ.

Как сообщает издание, 28 апреля граждане Таджикистана начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в 3-4 метрах от условной линии госграницы. Затем таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у "Головного водораздела" в Баткенском районе. С обеих сторон собрались около 100-150 человек, они начали забрасывать друг друга камнями. К вечеру обстановка стабилизировалась - были проведены переговоры, и таджикская сторона согласилась демонтировать камеры, однако обещания не выполнила.

К утру 29 апреля ситуация обострилась. Таджикистанцы стали закидывать камнями кыргызстанцев и их дома. Впоследствии граждане Таджикистана начали обстреливать проезжающие мимо машины граждан КР из охотничьих ружей. Есть раненые. Обстановка характеризуется как напряженная. В трех айыльных аймаках Баткенской области введен режим ЧС", - сказано в материале.

Отмечается, что пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ распространил сообщение о том, что в ходе инцидента пострадали семь таджикистанцев. По мнению таджикской стороны, гидросооружение "Головной водораздел" находится на территории РТ, а Кыргызстан использует его в одностороннем порядке.

Также сообщается, что на прошлой неделе возле границы с Таджикистаном пропали два молодых кыргызстанца.

Мать одного из них рассказала, что парни строили швейный цех и в ночь на 24 апреля пропали с места строительства. Позже стало известно, что их похитили таджикские пограничники. МИД Кыргызстана вручил ноту послу РТ Назирмаду Ализоде. Затем СМИ Таджикистана стали распространять информацию об избиении двух таджикских школьников кыргызскими пограничниками, однако Погранслужба КР опровергла эти сообщения. Отмечалось, что пограничные представители РТ признали информацию о задержании школьников фейковой", - пишет издание.

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