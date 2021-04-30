Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: Жапаров сделал заявление

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БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook обратился к гражданам страны с просьбой не разжигать вражду и рознь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь. Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент", - написал Садыр Жапаров.

Напомним, на границе двух республик начались перестрелки, есть погибшие и раненные. Таджикистан обстрелял три погранзаставы Кыргызстана. Кыргызские военные заявили о захвате таджикской погранзаставы.

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