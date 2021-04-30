Таджикистан обстрелял три погранзаставы Кыргызстана

БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - В местности Головной Баткенского района одноименной области ситуация остается напряженной. Ранее автодорога Исфара - Ворух была перекрыта гражданами Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на пограничную службу ГКНБ, с 14.05 началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон в местности Головной. В ходе перестрелки получили ранения гражданские и военнослужащие Кыргызстана.

Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также зафиксированы нападения на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук".

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.

По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

Ранее кыргызские военные заявили о захвате таджикской погранзаставы.

Напомним, на границе двух республик начались перестрелки, есть погибшие и раненные.

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