Кыргызские военные заявили о захвате таджикской погранзаставы

БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - Кыргызские пограничники заявили, что спецназ захватил таджикскую погранзаставу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее сообщалось, что на границе двух республик начались перестрелки, есть как минимум один погибший, несколько человек получили ранения.
Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга, сообщает РИА Новости.
Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Кыргызстана выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что инцидент стал результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Акылбеком Оразовым.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина - неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между Кыргызстаном и Таджикистаном.
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