Кыргызские военные заявили о захвате таджикской погранзаставы

БИШКЕК. 29 АПРЕЛЯ - Кыргызские пограничники заявили, что спецназ захватил таджикскую погранзаставу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее сообщалось , что на границе двух республик начались перестрелки, есть как минимум один погибший, несколько человек получили ранения.

Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга, сообщает РИА Новости

Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Кыргызстана выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что инцидент стал результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Акылбеком Оразовым.

Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина - неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между Кыргызстаном и Таджикистаном.

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