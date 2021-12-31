Токаев принял специального представителя правительства КНР

Фото: elbasy.kz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.



Назарбаев поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.



"Как почетный председатель, я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Он также отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.



"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда (долларов.- Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", - сказал Нурсултан Назарбаев.



Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.



"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - сказал российский президент.



Он поблагодарил Назарбаева за инициативу создания ЕАЭС и участие в ее реализации, а также поздравил Елбасы и весь Казахстан с приближающимися праздниками.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

