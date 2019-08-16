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Токаев принял спецпредставителя Евросоюза по Центральной Азии

15.08.2019, 20:48 10666
Токаев принял спецпредставителя Евросоюза по Центральной Азии
Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.
 

Принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана. Обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в контексте новой Стратегии ЕС по ЦА", - написал глава государства в Twitter

 
Он также отметил, что "новое руководство Евросоюза подтвердило заинтересованность в укреплении стратегического партнерства с РК".
 
Напомним, что в этом году ожидается завершение ратификации соглашения о расширенном партнерстве между Европейским союзом и Казахстаном.
 

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