Вы были одним из первых - Эрдоган поблагодарил Токаева за помощь Турции  

Президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару

Фото: Акорда

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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда





Приветствуя турецкого лидера, Токаев поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.





Он еще раз выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.





Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря вашему богатому опыту и единству страны вы преодолеете и нынешние трудности", - сказал глава государства.





Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".





Акорда





Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.





Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", - сказал президент.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.









Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.





В свою очередь президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.





Искренне рад, что вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение", - подчеркнул Эрдоган.





Акорда





Он отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.





В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.



