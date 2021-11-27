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Токаев провел ряд встреч в Бельгии

26.11.2021, 09:41 30241
Фото: Акорда
БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч в рамках официального визита в Бельгию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана встретился с королем Бельгии Филиппом, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Европу после пандемии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
 

Трижды посетив Казахстан, Вы внесли большой вклад в укрепление взаимодействия между нашими странами в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент в ходе беседы отдельное внимание уделил текущим политическим реформам в Казахстане. Король Бельгии с интересом воспринял информацию о политических преобразованиях в нашей стране и текущей ситуации в экономической и гуманитарной областях.
 
Глава государства обозначил ряд перспективных направлений дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.
 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в сентябре следующего года в столице Казахстана состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и выразил надежду на то, что король Филипп примет участие в этом важном мероприятии.
 
Также в рамках официального визита в Брюссель глава государства провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Стороны обстоятельно рассмотрели перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсуждено взаимодействие по линии международных организаций.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что впервые посещает Бельгию с визитом с момента избрания на должность президента. Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Бельгию в качестве важного политического и экономического партнера в Европейском Союзе.
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как отметил президент, Бельгия является шестым крупнейшим инвестором в экономику нашей страны. С 2005 года общий объем бельгийских инвестиций составил 9,3 млрд долларов. Несмотря на пандемию, объем взаимной торговли вырос на 13%, превысив 300 млн долларов. В Казахстане функционируют 65 юридических лиц, филиалов и представительств с участием бельгийского капитала.
 
В целях активизации экономических связей достигнута договоренность о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
 
Лидеры также обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Глава нашего государства сообщил премьер-министру Бельгии о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac. Высоко оценив уровень развития бельгийской биофармацевтики, Касым-Жомарт Токаев предложил наладить сотрудничество между национальным холдингом QazBioPharm и недавно созданной бельгийской биофармацевтической платформой.
 
Собеседники обсудили вопросы изменения климата в контексте итогов саммита COP26 в Глазго, проинформировали друг друга о принимаемых на национальном уровне мерах по достижению углеродной нейтральности.
 
На встрече также были затронуты вопросы обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, торговлей людьми, нелегальной миграцией. Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых Казахстаном мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
 
Говоря о контактах с ЕС на региональном уровне, глава государства подтвердил готовность к более тесному взаимодействию с Бельгией в формате "Казахстан – ЕС" и "Центральная Азия – ЕС". В этом ключе отмечена важность эффективного использования всего потенциала Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, а также новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.
 
Касым-Жомарт Токаев проинформировал Александра Де Кроо о реализуемых в Казахстане масштабных политических и экономических реформах.
 
Премьер-министр Бельгии высоко оценил уровень сотрудничества Казахстана с Европейским Союзом.
 
В завершение президент пригласил премьер-министра Бельгии посетить Казахстан с официальным визитом. Александр Де Кроо подтвердил заинтересованность.
 
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Они обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом с акцентом на эффективную реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
 
Значительное внимание в ходе встречи было уделено укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах. Были затронуты актуальные вопросы, связанные с противодействием пандемии коронавируса, в том числе взаимное признание вакцин и паспортов вакцинации.
 
Также стороны рассмотрели международную и региональную повестку дня, включая ситуацию в Афганистане и усилия по оказанию гуманитарной помощи этой стране.
 
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил лидерство Шарля Мишеля на посту главы Европейского Совета, выразив признательность за открытость и конструктивный подход к сотрудничеству с нашей страной.
 
Глава государства подчеркнул, что за последние три десятилетия Казахстан и ЕС выстроили прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах.
 
Участники встречи указали на важность полной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое устанавливает правовые рамки для взаимодействия в 29 сферах. Положительно отмечен ход имплементации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также активный диалог по линии ЕС – Центральная Азия.
 
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей. Как сказал президент, ЕС является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций 160 млрд долларов. В свою очередь наша страна является ведущим торговым партнером ЕС в регионе. Общий объем двусторонней торговли составляет 24 млрд долларов.
 
Говоря о ситуации с водными ресурсами в Центральной Азии, глава государства заявил о необходимости создания Международного водно-энергетического консорциума, деятельность которого будет направлена на обеспечение баланса жизненно важных интересов государств региона в области гидроэнергетики, ирригации и охраны окружающей среды. В этой связи он призвал европейских партнеров внести вклад в осуществление казахстанской инициативы.
 
Наряду с этим президент Казахстана затронул вопрос реализации Европейским Союзом новой экологической модели развития, известной как европейская "зеленая сделка". В частности, Касым-Жомарт Токаев выразил готовность наладить партнерство с Европейским сырьевым альянсом и Европейским батарейным альянсом путем обеспечения надежного и устойчивого доступа к сырью, а также интеграции нашей страны в цепочку создания стоимости аккумуляторных батарей.
 
В завершение встречи глава государства пригласил Шарля Мишеля совершить ответный визит в Казахстан.
 

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В Туркестане проходит III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

26.11.2021, 09:21 32752
В Туркестане проходит III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
Фото: news.myseldon.com
ТУРКЕСТАН. 26 НОЯБРЯ - В Туркестане проходит III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана с участием глав правительств на тему "Трансграничное сотрудничество как новые точки роста", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в акимате Туркестанской области, в рамках первого дня форума проходили встречи представителей бизнес-сообщества двух стран. Уже проведено более 40 В2В встреч. Общая сумма контрактов, заключенных по итогам переговоров, превысила 200 млн долларов США.
 
Сегодня премьер-министры двух стран обсудят актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.
 
По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за девять месяцев 2021 года составил $2886,9 млн, что на 28,5% выше аналогичного уровня 2020 года. Из них $2098,2 млн - экспорт товаров из Казахстана (прирост 30,1%).
 
Основными товарами казахстанского экспорта в Узбекистан являются: полуфабрикаты из нелегированной стали, прокат плоский из нелегированной стали, легковые автомобили, медные концентраты, продукция АПК (пшеница, мука, соевое масло и т. п.).
 
Основными товарами импорта из Узбекистана являются свежие фрукты и ягоды, кирпич и строительные блоки для полов, изделия из керамики, полимеры этилена.

 

Токаев с официальным визитом прибыл в Бельгию

25.11.2021, 19:32 49303
Токаев с официальным визитом прибыл в Бельгию
Фото: Facebook пресс-секретаря президента Берика Уали
БРЮССЕЛЬ. 25 НОЯБРЯ - Программа двухдневного визита президента Казахстана в Брюссель предусматривает встречи с руководством Бельгии и Европейского союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
25 ноября у главы государства запланированы аудиенция у короля Бельгии Филиппа, переговоры с премьер-министром страны Александром Де Кроо и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом у себя на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
 
26 ноября Касым-Жомарт Токаев встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также проведет ряд бесед с руководителями крупных европейских компаний.
 

Токаев завтра вылетает в Бельгию

24.11.2021, 17:22 60913
Токаев завтра вылетает в Бельгию
Фото: traveltimes.ru
БРЮССЕЛЬ. 24 НОЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев 25-26 ноября посетит с официальным визитом Королевство Бельгия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом у себя на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. 
 
В Брюсселе состоятся переговоры Токаева с руководством Бельгии и Европейского союза. Также ожидается ряд встреч с руководителями крупных европейских компаний.
 
Ранее сообщалось, что аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил президенту об увеличении объема строительства социальных объектов, проведении газификации, привлечении инвестиций и завершении объектов долевого строительства. 
 

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