Токаев провел телефонный разговор с Эрдоганом

Фото: пресс-служба МИД РК

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Пекин. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем секретаря партийного комитета - заместителем мэра города Ляньюньган Ян Синьчжунем, - Посол Казахстана Шахрат Нурышев провел встречу с заместителем секретаря партийного комитета - заместителем мэра города Ляньюньган Ян Синьчжунем, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Казахстана и Китая в транзитно-транспортной сфере, а также наметили планы сотрудничества в сфере инвестиций и электронной торговли.





Нурышев, отмечая особую роль казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюньган, сообщил о рекордном росте в 2022 году объемов железнодорожных грузоперевозок между РК и КНР, которые составили 23,1 млн тонн, что на 14,5% больше показателя 2021 года.





Вместе с тем посол Казахстана обратил внимание китайской стороны на необходимость обеспечения стабильности цепочек поставок в двусторонней торговле. В частности, речь шла о возникающих задержках в доставке в Казахстан контейнерных грузов из Китая и стран Восточной и Юго-Восточной Азии, идущих транзитом через КНР.





Со своей стороны Ян Синьчжунь проинформировал казахстанского дипломата о перспективах развития порта Ляньюньган и планах народного правительства города по дальнейшему продвижению инициативы "Один пояс, один путь", которой в этом году исполняется 10 лет. Вице-мэр отметил важность поднятых казахстанской стороной вопросов и выразил готовность к активному взаимодействию по ним. Кроме того, он выразил заинтересованность компаний города Ляньюньган в налаживании контактов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами в целях инвестирования и реализации совместных проектов в сфере электронной торговли.





По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и народным правительством города Ляньюньган, в том числе по вопросам стимулирования двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.





С 2015 года в порту Ляньюньган функционирует казахстанско-китайский логистический терминал. Проект направлен на повышение экспортного и транзитного потенциала Казахстана, а также прием и сбор грузов как из Китая, так и из Японии, Республики Кореи и стран ЮВА. С момента запуска через терминал транспортировано более 1,6 млн контейнеров.



