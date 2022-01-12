Токаев, Путин, Жапаров и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ – Президенты Казахстана, России и Кыргызстана, а также министр председательствующей в ОДКБ Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны рассмотрели общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Кыргызстана.
В ходе переговоров Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства, погромов и иных фактах насилия", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, сегодня ночью в ответ на обращение Касым-Жомарта Токаева к лидерам стран ОДКБ за помощью, было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы организации. Контингент ОДКБ вводится в страну на ограниченный период с целью стабилизации обстановки.
Между тем эксперт Сергей Дроздов в интервью РИА Новости сообщил, что на фоне усиления геополитических рисков в Казахстане доллар может подняться до 80 рублей, в частности, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках ОДКБ. По его словам, после преодоления долларом уровня в 76,5 рубля, следующими уровнями могут стать 78 рублей за доллар и 80 рублей за доллар.