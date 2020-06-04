Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - В своем интервью газете "Комсомольская правда" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о перспективах развития сотрудничества Казахстана с Китаем, передает Kazakhstan Today.

По словам президента, в настоящее время отношения между Казахстаном и КНР вышли на уровень долговечного стратегического партнерства.

Сложилась положительная динамика контактов на высшем политическом уровне. В ходе переговоров с председателем Си Цзиньпином в сентябре прошлого года было принято Совместное заявление, в котором нашли отражение перспективные направления сотрудничества наших стран. Мы активно взаимодействуем в международных и региональных организациях (ООН, ШОС, СВМДА)", - сказал он.

Токаев уточнил, что в 2019 году двусторонний товарооборот достиг 14,5 млрд долларов.

Яркой страницей в истории нашего партнерства можно назвать солидарность и взаимопомощь в борьбе с пандемией COVID-2019. Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. В ходе телефонного разговора со мной председатель Си Цзиньпин заявил, что проявленное сочувствие подтвердило верность пословицы: "Друг познается в беде". Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов", - сообщил президент.

Он также рассказал, что инициатива "Пояса и пути" позволила запустить интересные проекты в Центральной Азии. Многие из них были реализованы при помощи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути.

Токаев отметил, что сухопутный компонент "Пояса и пути" немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком. Объемы китайских инвестиций и двусторонней торговли стабильно растут. В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в пять стран региона приблизился к 15 миллиардам долларов. В прошлом году совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР превысил 33 миллиарда долларов.

Интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер, поэтому не думаю, что рассуждения о "китайской экспансии" соответствуют реальному положению дел", - добавил глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства