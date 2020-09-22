Токаев сегодня выступит с видеообращением на мероприятии ООН

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня выступит с видеообращением на мероприятии высокого уровня ООН, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, ориентировочно после 20.00 по времени Нур-Султана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Прямую трансляцию выступления главы государства можно будет посмотреть на веб сайте ООН: http://webtv.un.org.

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