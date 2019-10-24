Токаев сменил замруководителя АП и назначил Алию Ракишеву своим советником

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today.
Указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - проинформировала пресс-служба Акорды.
Сообщается, что распоряжением главы государства Ракишева назначена советником президента РК.
В пресс-службе также уточнили, что на должность заместителя руководителя администрации президента назначен Ержан Нурланович Жиенбаев.
Ракишева являлась заместителем руководителя АП с апреля 2018 года.
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