Токаев сменил замруководителя АП и назначил Алию Ракишеву своим советником

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - проинформировала пресс-служба Акорды.

Сообщается, что распоряжением главы государства Ракишева назначена советником президента РК.

В пресс-службе также уточнили, что на должность заместителя руководителя администрации президента назначен Ержан Нурланович Жиенбаев.

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