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Токаев сменил замруководителя АП и назначил Алию Ракишеву своим советником

23.10.2019, 16:27 8695
Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazakhstan Today.
 

Указом главы государства Ракишева Алия Галимжановна освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - проинформировала пресс-служба Акорды.

 
Сообщается, что распоряжением главы государства Ракишева назначена советником президента РК.
 
В пресс-службе также уточнили, что на должность заместителя руководителя администрации президента назначен Ержан Нурланович Жиенбаев.
 
 

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