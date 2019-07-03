Токаев сообщил королю Саудовской Аравии о поддержке Казахстаном продления срока действия соглашения ОПЕК+ до конца 2019 года

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, передает Kazakhstan Today.

В ходе разговора главы государств выразили готовность к дальнейшему развитию разнопланового двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев сообщил собеседнику о поддержке Казахстаном саудовской инициативы по продлению до конца 2019 года срока действия соглашения ОПЕК+, которое предусматривает сокращение объемов добычи нефти в ключевых странах-производителях углеводородов.

Стороны также договорились поддерживать практику обмена визитами на высшем и высоком политическом уровне.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан поддержал продление сделки ОПЕК+ на шесть месяцев . Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев. Он уточнил, что продление сделки ОПЕК+ не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане.

Между тем, как пишет ТАСС , страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля. Сегодня, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии стран ОПЕК+ и продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.

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