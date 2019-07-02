Казахстан поддержал продление сделки ОПЕК+ на полгода

Вена. 1 июля. Kazakhstan Today - Казахстан поддерживает продление сделки ОПЕК+ на шесть месяцев, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает Kazakhstan Today.

Бозумбаев добавил, что представители страны не обсуждали с представителями ОПЕК и "не ОПЕК" продление сделки по снижению добычи на девять месяцев. "Мы не обсуждали на девять [месяцев] еще ни с кем. Впервые слышим из прессы, что якобы россияне с саудитами договорились об этом. С нами никто не обсуждал", - сказал он ТАСС

Министр добавил, что продление сделки ОПЕК+ не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане.

Не повлияет", - сказал он, отвечая на вопрос может ли продление сделки отразиться на планах разработки Кашаганского месторождения. Министр пояснил, что Астана будет выполнять свои обязательства за счет снижения добычи на других месторождениях.

Также он сообщил, что Казахстан не планирует просить об изменении квот для страны при продлении сделки ОПЕК+. "Думаю, нет. Думаю, не будем просить", - сказал собеседник агентства.

О поддержке продления сделки ОПЕК+ на полгода заявил журналистам и министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. "Мы предпочитаем шесть месяцев", - сказал аль-Гадбан.

Министр нефти Ирака также отметил, что ему неизвестно, есть ли в ОПЕК консенсус по поводу продления сделки на девять месяцев. Говоря о позиции Багдада, он сказал, что его страна готова играть конструктивную роль в переговорах, так как понимает необозримость стабилизировать рынок и избежать волатильности мировых цен на нефть.

Аль-Гадбан добавил, что позитивно оценивает достигнутую между Россией и Саудовской Аравией договоренность о продлении соглашения сделки ОПЕК+, но добавил, что это решение должно быть принято совместно ОПЕК и ОПЕК+.

Это позитивно, я не скажу, что это негативно, я не противостою. Но, конечно, любое решение между ОПЕК и ОПЕК+ должно быть принято совместно", - сказал он.

Страны ОПЕК+ с апреля 2019 года обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие . Но из-за неопределенности и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Но на полях саммита G20 в Осаке Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности сохранить ограничения добычи нефти еще на шесть-девять месяцев.

Месторождение Кашаган было запущено в промышленную эксплуатацию осенью 2016 года. Запасы месторождения оцениваются в 4,65 млрд тонн, или 36,6 млрд баррелей, нефти, из них 11 млрд баррелей считаются извлекаемыми. Ранее сообщалось, что первая фаза проекта предусматривает добычу 16-17 млн тонн в год, с запуском последующих фаз "полка" добычи составит 60-70 млн тонн ежегодно. Месторождение разрабатывает консорциум, в который входят Eni, Total, ExxonMobil, Shell, CNPC, Inpex и НК "Казмунайгаз".

Добыча нефти на крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении Кашаган достигла исторического максимума в 400 тыс. баррелей в сутки. До конца года добыча может вырасти до 420 тыс. баррелей в сутки, сообщал Бозумбаев журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

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