Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - 19 мая вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев принял участие в очередном заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде (Саудовская Аравия), сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан видит необходимость в продолжении координации усилий стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка. При этом при обсуждении дальнейших усилий необходимо учитывать фундаментальные факторы, такие как наличие складских запасов и уровень добычи основных нефтедобывающих стран, а также политические аспекты, которые влияют на колебания нефтяных цен", - отметили в ведомстве.

По информации Минэнерго, Казахстан со своей стороны готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти. Принятие новых условий сделки может быть продиктовано прогнозом мировой добычи и потребления нефти на второе полугодие 2019 года.

В июне в Вене состоится министерская конференция стран ОПЕК+, где участники подведут итоги первого полугодия и примут решение о дальнейших усилиях в рамках соглашения по снижению добычи нефти.

Кроме того, М. Мирзагалиев провел двустороннюю встречу с министром энергетики, индустрии и минеральных ресурсов Саудовской Аравии г-ном Халидом аль-Фалихом. М. Мирзагалиев пригласил компании Саудовской Аравии инвестировать в нефтехимическую отрасль и в альтернативную и традиционную электроэнергетику Казахстана. Для активизации двустороннего сотрудничества стороны обсудили создание межведомственного координационного совета, который должен стать площадкой по поиску и обсуждению совместных проектов в Казахстане.

Также в ходе поездки вице-министр провел переговоры с руководством компании Sabic, являющейся одной из крупнейших производителей нефтехимической продукции в мире. На встрече М. Мирзагалиев отметил, что развитие нефтегазохимической отрасли является одной из приоритетных задач правительства. Так инвесторам предоставляются меры государственной поддержки, создана и действует специализированная нефтегазохимическая свободная экономическая зона в Атырауской области.

По итогам переговоров стороны договорились провести оценку потенциальных нефтегазохимических проектов в Казахстане и определить возможные направления сотрудничества.

Кроме того, М. Мирзагалиев встретился и с председателем совета директоров компании AcwaPower, которая является крупнейшим производителем электроэнергии в Саудовской Аравии, с объемом генерации 30 ГВт в год и присутствием в 11 странах. Компания проявила интерес в изучении ряда проектов в Казахстане по развитию альтернативной электроэнергетики, а также в участии в генерации традиционной электроэнергии. Стороны договорились приступить к детальному изучению возможных вариантов сотрудничества в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2018 года Казахстан поддержал очередное продление сделки по сокращению объема добычи стран ОПЕК+ на первое полугодие 2019 года, приняв обязательства по сокращению добычи до уровня в 1,86 млн баррелей в сутки (снижение на 40 тыс. баррелей в сутки относительно уровня добычи ноября 2018 года). По итогам первых четырех месяцев текущего года среднесуточная добыча в Казахстане составляет 1,8 млн баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им стабилизироваться в диапазоне $65-70 за баррель (цена сорта Brent по состоянию на 19 мая 2019 года составляет $72 за баррель).

С начала 2019 года Казахстан является членом министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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