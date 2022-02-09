Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля

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ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече лидеры обсудили широкий спектр вопросов всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств обменялись мнениями по международной ситуации, сообщает пресс-служба Акорды

Приветствуя китайского лидера, Токаев отметил великолепную организацию церемонии открытия зимней Олимпиады.

Олимпийские игры в Пекине проходят в ответственный момент для всего человечества. Они посылают мощный сигнал к обновлению и преодолению вызовов пандемии. Именно поэтому я с удовольствием принял Ваше любезное приглашение", - сказал президент РК.

Особый акцент в ходе переговоров был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей. Президент РК отметил, что несмотря на пандемию двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 15,2 %, составив 18,2 млрд долларов. На долю Казахстана приходится половина общей торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии.

Токаев также поблагодарил Си Цзиньпина за твердую дружественную поддержку его усилий по стабилизации обстановки в стране, а также готовность оказать Казахстану необходимую помощь и содействие в строительстве Нового Казахстана.

Лидер Казахстана заявил, что сегодняшние переговоры дают хорошую возможность заявить о совместной нацеленности на переход к качественно новому этапу в истории двусторонних отношений.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетной задачу по дальнейшей реализации инициативы "Пояса и Пути". Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве в сферах цифровых технологий, транспорта и логистики.

В ходе переговоров были затронуты перспективы укрепления взаимодействия в области туризма и культурно-гуманитарных связей, в том числе вопрос открытия китайского культурного центра в Казахстане.

Председатель КНР также отметил успешное сотрудничество по реализации инициативы "Пояса и Пути" за 9-летний период. Кроме того, он акцентировал внимание на перспективах взаимодействия в сельском хозяйстве, зеленой энергетике, в сферах искусственного интеллекта, финансов и электронной торговли.

Лидер КНР высоко оценил деятельность СВМДА и его инициативы по обеспечению региональной безопасности.

На встрече Токаев пригласил Си Цзиньпина совершить государственный визит в Казахстан. Лидер КНР принял приглашение, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страну предстоящей осенью.





Как сообщалось ранее, Токаев принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине.



