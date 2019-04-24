Токаев успешно обеспечит преемственность курса Елбасы - Нигматулин

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что сегодняшнее решение съезда партии "Nur Otan" о выдвижении Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстан логично, закономерно и обоснованно, сообщила пресс-служба мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Кемелевич более 40 лет находится на государственной службе, он знает ситуацию как внутри страны, так и прекрасно ориентируется в международной обстановке", - сказал спикер мажилиса.

Как отметил Нигматулин, все эти годы Токаев находится рядом с Елбасы, участвовал в разработке и реализации важнейших государственных программ.

"Касым-Жомарт Токаев успешно обеспечит преемственность, стабильность власти и дальнейшее претворение в жизнь стратегического курса нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по строительству мощного и процветающего Казахстана", - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

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