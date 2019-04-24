Токаев успешно обеспечит преемственность курса Елбасы - Нигматулин

Касым-Жомарт Кемелевич более 40 лет находится на государственной службе, он знает ситуацию как внутри страны, так и прекрасно ориентируется в международной обстановке", - сказал спикер мажилиса.
Как отметил Нигматулин, все эти годы Токаев находится рядом с Елбасы, участвовал в разработке и реализации важнейших государственных программ.
"Касым-Жомарт Токаев успешно обеспечит преемственность, стабильность власти и дальнейшее претворение в жизнь стратегического курса нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по строительству мощного и процветающего Казахстана", - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.
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