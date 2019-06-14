Токаев в Бишкеке встретился с президентами Кыргызстана и Афганистана

Бишкек. 13 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев встретился в Бишкеке с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подчеркнул символичность своего первого с момента официального вступления в должность президента Казахстана визита в Кыргызскую Республику и поблагодарил Жээнбекова за теплый прием.

Наша встреча в Бишкеке после моей инаугурации - это хороший знак. Недавно мы встречались в городе Нур-Султане, обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Сейчас наша задача - наладить реализацию достигнутых договоренностей", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь, президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей двух стран. Стороны обменялись мнениями по повестке предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Далее состоялась встреча с президентом Афганистана, в ходе которой Токаев отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества, а также тесное взаимодействие в многостороннем формате.

Мне очень приятно увидеться с вами в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Наши страны достигли больших успехов в сотрудничестве. В дальнейшем я ожидаю новых позитивных результатов от расширения нашего взаимодействия", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Мохаммад Ашраф Гани поблагодарил главу государства за возможность встретиться и поздравил его с победой на выборах и официальным вступлением в должность президента Казахстана. Лидер Афганистана подчеркнул, что народ Казахстана своим выбором поддержал преемственность стратегического курса страны.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пожелал Мохаммаду Ашрафу Гани успехов в его деятельности.





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