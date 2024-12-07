Токаев призвал предпринять совместные меры для укрепления водной безопасности

Фото: Акорда

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Эр-Рияд. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе One Water Summit призвал страны предпринять совместные меры, направленные на укрепление водной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.





Выступая на саммите, глава государства отметил, что водная безопасность является основой устойчивого развития, экономического прогресса и охраны окружающей среды.





Более 2 миллиардов людей по всему миру все еще не имеют доступа к качественной питьевой воде, а более 4 миллиардов сталкиваются с серьезной нехваткой воды. Современные вызовы требуют единого глобального ответа для обеспечения устойчивого будущего для всех. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Королевскому Высочеству за только что объявленный им План помощи всем регионам и странам, которые сталкиваются с упомянутыми мной проблемами. Казахстан, обладающий огромной территорией и не имеющий выхода к морю, четко осознает истинную ценность воды. Мы не понаслышке знаем, что вода - это не бесконечный ресурс. Необходимо беречь воду как зеницу ока, только так человечество может достичь устойчивого прогресса", - сказал он.





Токаев призвал предпринять совместные меры, направленные на укрепление водной безопасности.





Все люди, особенно представители уязвимых групп населения и народов, проживающих на отдаленных территориях, вправе и должны иметь доступ к безопасной питьевой воде, соответствующей санитарным требованиям. Целевые инвестиции в климатическую водную инфраструктуру могут преобразить целые регионы, обеспечив надежный доступ к чистой воде и способствуя устойчивому росту. Вступление Казахстана в глобальную инициативу Freshwater Challenge, ориентированную на универсальный доступ к чистой воде для всех, подтверждает приверженность нашей страны этим целям", - заявил президент.





По мнению главы государства, защита источников воды от промышленного, химического, сельскохозяйственного и бытового загрязнения требует применения технологических инноваций и регулирования. Значимым аспектом в обеспечении стабильного доступа к воде также является укрепление потенциала водохранилищ, сохранение ледников и внедрение инновационных систем орошения.





Токаев предложил создать Партнерство, которое объединит глобальные исследовательские центры для изучения и защиты ледников.





Ледники играют жизненно важную роль в глобальном водном цикле, питая реки и озера, которые обеспечивают водой почти два миллиарда человек по всему миру. Нам необходимо проводить совместные исследования и выработать единую политику, чтобы противостоять исчезновению ледников и поддерживать стратегии управления водными ресурсами в регионах, которые нуждаются в этом", - полагает президент.





Как было отмечено далее, повышение устойчивости к стихийным бедствиям, связанным с водой, является существенным компонентом водной безопасности. Ежегодно наводнения и засухи затрагивают более 1,5 миллиарда человек во всем мире, оказывая сильное воздействие на жизнь уязвимых групп населения, особенно на малых островах и в прибрежных районах. Глава государства считает приоритетным укрепление систем раннего предупреждения для снижения рисков и защиты населения.





Токаев обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту. По его мнению, стратегические инвестиции в водоэффективное сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии могут повысить устойчивость экономики и одновременно снизить нагрузку на окружающую среду.





Вода не имеет границ. Она связывает сообщества и экосистемы. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан поддерживает продвижение регионального сотрудничества и совместных действий. С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы страны, которые находятся на передовой в вопросах борьбы с изменением климата, расширяли диалог, развивали международное партнерство и объединяли ресурсы для реализации водных проектов. Следуя этим целям, Казахстан сегодня с большим удовлетворением присоединяется к коалиции One Water Vision, которая призвана сплотить заинтересованные стороны для решения глобального водного кризиса и продвижения интегрированного управления водными ресурсами. В рамках этих усилий Казахстан при поддержке Организации Объединенных Наций проведет Региональную климатическую конференцию в 2026 году", - сообщил он.





Глава государства напомнил участникам форума, что одним из глобальных приоритетов в области устойчивого развития до 2030 года являются водные ресурсы.





Водная безопасность - это не просто технический или экологический вопрос, это моральный императив. Решение проблемы водной безопасности требует развития многостороннего диалога на основе принципа One Water. Казахстан готов внести свою лепту в коллективные усилия по укреплению глобального управления водными ресурсами", - подытожил свое выступление Токаев.