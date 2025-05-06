05.05.2025, 19:20 3496
Токаев встретил в аэропорту генсека ЦК компартии Вьетнама
Фото: Акорда
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.
В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал То Лама в Астане.
Я считаю, что ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой", - сказал президент Казахстана.
В свою очередь генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выразил Касым-Жомарту Токаеву благодарность.
Ваше присутствие у трапа самолета - высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы", - сказал он.
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01.05.2025, 13:50 47241
Токаев поздравил премьер-министра Канады
Либеральная партия Канады победила на федеральных выборах
Фото: Акорда
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления премьер-министру Канады Марку Карни по случаю победы Либеральной партии Канады на федеральных выборах, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что Астана высоко ценит многоплановое партнерство с Оттавой, а также подтвердил готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.
30.04.2025, 16:02 61046
Генеральный секретарь Компартии Вьетнама посетит Казахстан с госвизитом
7 мая То Лам примет участие в военном параде в Астане в честь 80-летия Великой Победы
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 5-7 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, сообщает Акорда.
В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
7 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.
30.04.2025, 15:37 61996
Партнерство по линии Евросоюза обсудил Токаев с премьер-министром Люксембурга
Стороны также обсудили сотрудничество в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден провели телефонную беседу, сообщает Акорда.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях", - говорится в сообщении.
Токаев и Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс.
29.04.2025, 21:15 74161
Эксперт: Поворот России на Восток начался задолго до 2022 года
Фото: посольство РФ в РК
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К.и.н., научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, в.н.с. сектора по нераспространению и ограничению вооружений Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин в рамках международного круглого стола "Евразийский диалог. Казахстан - поиск новых горизонтов" высказался о так называемом повороте России на Восток.
Много говорится о том, что поворот России на Восток - это результат неудач на Западе. Но это не так. И поворот на Восток - это одно из важнейших событий во всей истории российской внешней политики. Он начался не в 2022 году и не в 2014 году. А в веке по крайней мере 16-м, если не раньше, когда Россия повернулась в своем движении на Восток и благодаря этому стала великой державой", - сказал Дмитрий Тренин.
На открытии международного круглого стола Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин подчеркнул, что тема евразийского диалога чрезвычайно актуальна для Казахстана - как государства, расположенного в самом центре Евразии, и для России - как крупнейшей страны континента и мира.
29.04.2025, 12:38 78041
Тема евразийского диалога чрезвычайно актуальна для России и Казахстана - посол РФ в РК
Фото: посольство РФ в РК
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тема евразийского диалога чрезвычайно актуальна для Казахстана - как государства, расположенного в самом центре Евразии, и для России - как крупнейшей страны континента и мира, заявил на открытии международного круглого стола Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Учитывая естественную взаимосвязь наших государств, они в силу исторически сложившихся причин являются главными носителями идеи евразийства. Как отметил знаменитый ученый Лев Гумилев, один из выдающихся евразийцев XX века, еще "на заре" своей государственности Русь сомкнула свои границы с Великой степью, сформировав таким образом уникальный цивилизационный симбиоз славян и степных тюрков. Поэтому и теперь наши страны, занимающие центральное положение в Евразии, имеющие уникальный опыт в обеспечении диалога культур и цивилизаций, осознающие общность судеб стран континента, призваны сыграть основную роль в поиске новых горизонтов этого диалога на благо мирного поступательно развития нашего макрорегиона и всего человечества. Ведь, именно в Евразии, как известно, обеспечивается рост мировой экономики, укрепляют свои позиции новые центры развития и политического влияния", - заявил посол.
Он подчеркнул важное место Казахстана в этом контексте.
Как неоднократно отмечал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в процессе формирования нового полицентричного мира участвует большое количество игроков - не только крупных, но и средних держав, таких, как Казахстан, при этом их роль в современных условиях все больше возрастает. Нужно отметить сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс Республики Казахстан и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности", - отметил Алексей Бородавкин.
По его словам, своим примером Казахстан во многом задает тон эффективному взаимодействию стран на континенте и в мире.
В этой связи Россия рассчитывает на конструктивный вклад Казахстана в построение системы равноправных взаимовыгодных международных отношений в Евразии. Еще 10 лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил подумать о гармонизации интеграционных процессов на континенте и формировании большого евразийского партнерства через сопряжение сотрудничества в ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, проекта "Пояс и путь". Это пространство видится нами как "интеграция интеграций". В развитие этой идеи выдвинута инициатива формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности с участием евразийских государств и их объединений, готовых к сотрудничеству. На континенте уже существуют представительные международные структуры, которые могут составить основу будущей региональной архитектуры безопасности. Это не только уже упомянутые ШОС, АСЕАН, но и СНГ, ОДКБ и другие объединения, а также СВМДА, в котором Казахстан играет ключевую роль с самого момента его создания", - сообщил посол.
Алексей Бородавкин подчеркнул, что необходимо активизировать диалоговый процесс и развивать горизонтальные, "сетевые" связи между этими организациями и форумами.
Учитывая изложенное, полагаем, в частности, что идущее сейчас преобразование СВМДА в полноценную организацию должно сопровождаться утверждением ее евразийской природы. Россия готова внести свой конструктивный вклад в этот процесс", - добавил он.
26.04.2025, 10:30 115601
В Алматы стартовала VI встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай" Дополнено
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы стартовала VI встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе заседания участники обсудят актуальные вопросы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортной взаимосвязанности, совместного противодействия современным вызовам и угрозам, а также устойчивого развития и обеспечения экологической безопасности в регионе", - заявили в министерстве.
Дополнено 26.04.2025, 13.30
В Алматы состоялась VI встреча министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай", сообщает пресс-служба МИД РК.
На встрече основное внимание было уделено укреплению политического диалога, расширению торгово-экономических связей, развитию транспортной взаимосвязанности, совместной борьбе с вызовами и угрозами, а также вопросам устойчивого развития и экологической безопасности в регионе. Обсуждены предложения по улучшению архитектуры многостороннего взаимодействия Центральной Азии с Китаем на принципах взаимоуважения и равноправия. Стороны подчеркнули необходимость сбалансированных подходов к современным вызовам и согласовали шаги на пути взаимовыгодного развития", - заявили в министерстве.
Также по итогам мероприятия министры иностранных дел приняли информационное коммюнике, в котором зафиксировали общую приверженность принципам добрососедства, устойчивого развития и углубления многостороннего взаимодействия в рамках формата "Центральная Азия - Китай".
Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана Мурат Нуртлеу, Китая Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Бахтиер Саидов и представитель Туркменистана.
Ранее в Алматы прошло второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем.
25.04.2025, 17:23 126246
В Алматы началось второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем с участием заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщила пресс-служба МИД РК.
Глава МИД Казахстана отметил, что страна придает первостепенное значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем.
Также планируется, что министры обсудят широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Кроме того, ожидается подписание соглашения об учреждении генерального консульства Казахстана в Гуанчжоу и меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел на 2026-2028 годы.
Дополнено 25.04.2025, 18.10
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И приняли участие во втором заседании Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем, сообщила пресс-служба МИД РК.
В ходе заседания Стратегического диалога стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества. Министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также отметили положительную динамику развития казахско-китайских отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено совместным усилиям по наращиванию торгово-экономических связей", - проинформировали в МИД.
Также была подчеркнута необходимость выработки новых подходов в совместном развитии индустриально-инвестиционного, энергетического, транзитно-транспортного и инновационного сотрудничества, включая увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Китай.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих в текущем году двусторонних визитов и мероприятий, а также "сверили часы" по актуальным вопросам международной повестки дня.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел РК - КНР на 2026-2028 годы и состоялся обмен нотами об учреждении генерального консульства Республики Казахстан в городе Гуанчжоу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, глава МИД Китая прибыл с рабочим визитом в Алматы для участия во встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", которая состоится 26 апреля.
25.04.2025, 13:49 128096
Члены Совета глав министерств обороны стран СНГ обсудили совершенствование объединенной системы ПВО
Представители министерств обороны стран - участниц СНГ также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего военного сотрудничества
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прошло 60-е заседание координационного комитета по вопросам ПВО (противовоздушной обороны) при Совете министров обороны государств - участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По информации Минобороны РФ, на заседании координационного комитета представители министерств обороны стран - участниц СНГ рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества стран.
Заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств - участников СНГ Юрий Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алматы 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главами государств было подписано соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств.
В ходе мероприятия военнослужащие вооруженных сил государств - участников СНГ были награждены медалью Министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества".
Завершая заседание, Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств - участников СНГ будет совершенствоваться.
В ведомстве также отметили, что перед началом заседания члены делегаций, представители исполнительного комитета СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана при Минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 гвардейцам-панфиловцам.
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