Токаев встретился с главой МИД Китая

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НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе беседы президент выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.
В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие - 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства", - отметил Токаев.
Он также поблагодарил за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня БРИКС+ под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.
Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года", - заявил глава государства.
В свою очередь Ван И передал президенту слова приветствия и поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.
Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны", - сказал член госсовета Китая.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.
Напомним, Ван И находится с визитом в столице Казахстана, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В столице китайский дипломат провел переговоры с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Завтра в Нур-Султане впервые пройдет 3-я министерская встреча "Китай - Центральная Азия".