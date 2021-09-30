Токаев встретился с главой нижней палаты парламента Азербайджана

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин сегодня примут участие на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня с участием президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в онлайн-формате", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
В 13.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24" будет организована прямая трансляция мероприятия.
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия вызовам экстремизма и терроризма в новых реалиях региональной безопасности, сообщила пресс-служба Елбасы.
Открывая заседание, председатель Совета безопасности подчеркнул, что актуальность данной темы обострилась из-за развития событий в Афганистане.
Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности.
Первый Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.
Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности. Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное - это обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений", - сказал председатель Совета Безопасности.
Также была отмечена важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной системе, нацеленных на повышение безопасности граждан.
Елбасы подчеркнул актуальность обеспечения безопасности национального духовного пространства, отметив, что мир и согласие в обществе являются основой устойчивого развития государства.
Председатель Совета безопасности указал на необходимость обеспечения постоянного контроля общественно-политических и социально-экономических составляющих стабильности государства.
Повышение реальных доходов граждан, создание качественных рабочих мест, развитие МСБ, обеспечение продовольственной безопасности – все это будет достигнуто при условии роста объема экономики. Поддержка здравоохранения и образования, решение насущных проблем граждан должны всегда быть в центре внимания государственных органов. Все это является слагаемыми социального благополучия и уверенности казахстанцев. Нельзя оставлять почву для ростков экстремизма и радикализма", - сказал Первый Президент Казахстана.
По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на защиту национальных интересов в сфере региональной безопасности, обеспечение безопасности граждан и устойчивое развитие общества.
Фото: МТСЗН РК
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о внесении изменений в Трудовой кодекс РК. Поправки дают гражданам ЕАЭС возможностях дистанционно работать на казахстанских предприятиях, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
С учетом интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза в Трудовой кодекс РК были внесены изменения, позволяющие гражданам государств-членов ЕАЭС осуществлять трудовую деятельность дистанционно на предприятиях, расположенных на территории Казахстана", - сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе отсутствуют нормы, регламентирующие, законодательство какой страны должно применяться работодателем, принявшим гражданина государства-члена ЕАЭС для осуществления дистанционной трудовой деятельности.
В связи с этим в настоящее время в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года вырабатываются предложения о необходимости урегулирования правового положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если работодатель зарегистрирован на территории другого государства-члена ЕАЭС.
Кроме того, в Трудовой кодекс РК внесены поправки, упрощающие порядок перевода работников с обычного режима работы на дистанционный в период ЧС, ЧП и других ограничительных мер. Также улучшены возможности использования смешанного режима работы, при котором чередуется дистанционная и обычная работа с учетом специфики деятельности. Наряду с этим, прописаны права и обязанности работодателя и работника в рамках смешанного и дистанционного режимов работы и ряд других изменений.
Напомним, в начале сентября парламент Казахстана принял ратификацию протокола
о внесении изменений в договор о ЕАЭС.