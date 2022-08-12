Токаев встретился с председателем Генассамблеи ООН

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдуллой Шахидом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приветствуя Абдуллу Шахида, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения дальнейшего расширения взаимодействия между Казахстаном и ООН, сообщает Акорда.

Президент подчеркнул исключительную роль Всемирной организации в содействии глобальному миру, безопасности и устойчивому развитию. Он также высоко оценил активную деятельность Абдуллы Шахида на посту председателя.

77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН - уникальная возможность для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения. Мы ценим ваш вклад в успешное проведение этого важного мероприятия", - заявил Токаев.

В свою очередь Абдулла Шахид отметил, что это его первый визит в Казахстан и Центральную Азию. Он высоко оценил уровень многопланового партнерства между Казахстаном и ООН за 30-летний период, а также реализуемые под руководством лидера Казахстана масштабные реформы и итоги недавнего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Токаев проинформировал гостя о том, что 13-15 сентября состоится седьмой съезд лидеров мировых и традиционных религий. Президент высказал признательность ООН за последовательную поддержку этого форума.

Шахид назвал форум важной площадкой и высоко оценил уровень съезда. По его словам, во многих странах мира непонимание служит причиной дискриминации людей из-за их убеждений. Он выразил уверенность в том, что продвижение духовными лидерами мира во всем мире станет ключевым месседжем предстоящего мероприятия.