Токаев выразил соболезнования президенту Ирана в связи с многочисленными жертвами теракта

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Керман, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в городе Керман, сообщает Акорда.





С глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в городе Керман. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и семьям, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу", - говорится в телеграмме президента.





Глава государства пожелал скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свои семьи всем пострадавшим.





Взрывы прогремели 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани.





Взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман, сообщает РИА "Новости"





Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.