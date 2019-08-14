Токаев выразил соболезнования генсеку ООН в связи с гибелью сотрудников в Бенгази

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с гибелью сотрудников Миссии ООН от взрыва в Бенгази, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям и близким сотрудников миссии ООН в Ливии, погибших в результате взрыва в Бенгази.

Весьма ужасающим является то, что эта жестокая террористическая атака была совершена в преддверии священного мусульманского праздника Курбан айт, олицетворяющего непреходящие ценности добра и сострадания. Твердо поддерживая призывы мирового сообщества к коллективной и решительной борьбе против насилия, Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Мы высоко ценим преданную службу сотрудников ООН во имя достижения благих целей нашей глобальной Организации", - говорится в телеграмме.

10 августа в Бенгази прогремел взрыв от прикрепленного к автомобилю устройства. В результате погибли три сотрудника Миссии ООН.

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