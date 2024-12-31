30.12.2024, 16:54 6976
Токаев выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Южной Кореи
Президент с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муана
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муана.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
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28.12.2024, 17:37 40171
Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL Дополнено
В телефонной беседе Алиев подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление
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Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым принес свои извинения в связи с крушением пассажирского самолета близ Актау, сообщает РИА Новости.
Источник подчеркивает, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
В разговоре отмечалось, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозного, в то время как Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - сообщает источник.
В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.
Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана также плотно взаимодействуют и на месте катастрофы, в районе города Актау.
Дополнено 28.12.2024, 20.52
Президент Азербайджана в телефонной беседе подчеркнул, что самолет, находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление. После чего был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов.
Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия", - сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
Алиев отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.
Главы государств также подчеркнули, что начатый в связи с трагедией следственный процесс будет проводиться абсолютно прозрачно и общественности будет регулярно предоставляться информация.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании, по запросу азербайджанской стороны, также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Сегодня президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
27.12.2024, 15:22 56116
Си Цзиньпин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета
Фото: МЧС РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китая Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Акорда.
В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.
Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
26.12.2024, 17:40 73821
Задачи и приоритетные направления сотрудничества: о чем говорили на заседании ВЕЭС в узком составе
Фото: Акорда
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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в России, сообщает Акорда.
На мероприятии были обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Также в саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ.
25.12.2024, 16:40 96936
В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Акорда.
В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
В ходе встречи президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году, сообщает РИА Новости.
25.12.2024, 15:35 98071
Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета
Госкомиссия принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Мангистауской области.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", - говорится в телеграмме.
Рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау 25 декабря. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
К настоящему времени известно, что на борту находились 69 человек, из которых 5 - члены экипажа. 29 выживших были госпитализированы.
24.12.2024, 14:42 112591
Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили перспективы стратегического партнерства двух стран
Токаев поздравил Алиева с днем рождения
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.
Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.
24.12.2024, 13:19 113781
Казахстан станет партнером БРИКС с 1 января
Фото: Акорда
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января, сообщает ТАСС.
Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Статус партнеров им присвоят с 1 января.
Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - рассказал Ушаков.
Напомним, учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
Ушаков также уточнил, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения. Представителей этих стран будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел.
Мы также считаем правильным привлекать партнеров к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, к парламентскому форуму и другим мероприятиям", - сообщил представитель Кремля.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани страны объединения создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам.
Для справки
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
21.12.2024, 13:32 165161
33 года назад была подписана Алма-Атинская декларация
В декларации констатировался факт прекращения существования СССР
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 33 года назад в Алма-Ате главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали декларацию об образовании на равноправных началах Содружества Независимых Государств.
В декларации констатировался факт прекращения существования СССР, излагались цели и принципы СНГ, закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации "будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием", - сообщает РИА Новости.
Также подтверждалась приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.
В документе отмечалось, что Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к нему государств - членов бывшего СССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества.
Напомним, 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение.
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