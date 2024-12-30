29.12.2024, 09:02 35401
В Южной Корее разбился самолет
Фото: wikipedia.org
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Сеул. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, сообщает РИА Новости.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту города Муана пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
По последним данным, число погибших при крушении составило 85 человек.
Дополнено 29.12.2024, 09.28
Предположительно, почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap News.
По данным пожарной службы Кореи, удалось спасти лишь двух человек.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 29 человек выжили.
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29.12.2024, 16:40 25311
Президент Азербайджана назвал несколько причин крушения самолета AZAL близ Актау
Фото: АЗЕРТАДЖ
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Баку. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.
Он отметил, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.
Также Ильхам Алиев указал на требования, выдвинутые России.
Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения", - дополнил президент Азербайджана.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
29.12.2024, 13:28 28046
Очевидцы рассказали о взрывах и возгорании двигателя до крушения авиалайнера в Корее
Фото: Кадр из видео
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Сеул. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - У самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air загорелся правый двигатель, произошло несколько взрывов перед тем, как он разбился в аэропорту города Муана, сообщает РБК.
Один из очевидцев отдыхал в пансионате недалеко от аэропорта. Он сообщил агентству Yonhap, что слышал громкий взрыв и видел возгорание двигателя в правом крыле.
Другой свидетель прогуливался в 4,5 км от аэропорта в момент катастрофы. Он увидел, что самолет снижается, затем раздался громкий хлопок, в воздухе появился дым, была слышна серия взрывов.
По словам еще одного очевидца, самолет не смог приземлиться с первой попытки и сделал круг, после чего разбился. За пять минут до авиакатастрофы были слышны "скрежет металла", "громкий взрыв" и видны "клубы черного дыма".
Власти Южной Кореи называли возможной причиной произошедшего повреждение шасси из-за столкновения с птицами.
Тем временем в Канаде самолет загорелся после неудачной посадки. Представитель Air Canada Питер Фитцпатрик заявил, что у самолета возникли "предполагаемые проблемы с шасси" после приземления. Он уточнил, что на борту были 73 пассажира. После эвакуации пассажиров и членов экипажа доставили в ангар, где их осмотрели парамедики. По данным канадской конной полиции провинции Новая Шотландия, сообщалось о незначительных травмах.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
29.12.2024, 13:16 30016
Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии
Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к собравшимся митингующим
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Тбилиси. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В здании парламента Грузии прошла церемония инаугурации нового президент страны Михаил Кавелашвили, сообщает РИА Новости.
Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.
Также сообщается, что Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к собравшимся митингующим.
Напомним, выборы президента Грузии проходили 14 декабря. Впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а избирательная коллегия, куда входят 300 человек - все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 - от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.
Михаил Кавелашвили - бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского "Динамо", "Манчестер Сити", "Спартак-Алании"; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из "Грузинской мечты" и стал сооснователем движения "Сила народа", которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году "Сила народа" стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку "Мечты", в котором участвовали в том числе и кандидаты от "Силы народа".
29.12.2024, 12:44 31261
В Баку прощаются с погибшими членами экипажа самолета AZAL
Начался процесс расшифровки показаний черного ящика самолета, потерпевшего крушение под Актау
Фото: Baku.tv
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Баку. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Баку проходит церемония прощания с тремя членами экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение близ Актау, передает корреспондент агентства.
Тела трех членов экипажа самолета AZAL, погибших в авиакатастрофе близ Актау, доставлены в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Здесь сегодня проходит церемония прощания с пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяниновым и бортпроводницей Хокумой Алиевой", - пишет "Sputnik Азербайджан".
Также сообщается, что тела 24 погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана доставили из Актау в Баку. Останки погибших будут переданы семьям.
В ходе церемонии прощания вице-президент AZAL Ильхам Амиров заявил, что самолет Embraer 190 подвергся трем внешним воздействиям, в результате чего произошла авиакатастрофа. По его словам, начался процесс расшифровки показаний черного ящика самолета.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
29.12.2024, 11:39 32571
В Кыргызстане запустили строительство магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Джалал-Абаде торжественно стартовало строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, сообщает kabar.kg.
Выступая на церемонии, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что начатые работы и последующий запуск магистрали в эксплуатацию ускорят экономический рост Кыргызстана и укрепят позиции республики как важного транзитного узла в Евразии.
Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан - это не только транспортный коридор, а важный стратегический мост, соединяющий страны Востока и Запада. Точнее, новый железнодорожный коридор будет одной из ветвей Евразийского континентального моста, который откроет путь к рынкам юго-восточных, западных и ближневосточных стран. Этот путь сможет обеспечить доставку товаров из Китая в Кыргызстан, а дальше в ЦА и в страны Ближнего Востока, в том числе в Турцию и даже в Евросоюз. Данный проект укрепит межрегиональную связь и сможет отвечать целям диверсификации транспортных путей, а также, как международный транзитный хаб, повысит конкурентоспособность региона", - сказал глава Кыргызстана.
Заслуженный экономист Кыргызстана Нурбек Элебаев также отметил важность того, что в центральной части Евразии создаются условия для улучшения транспортной связанности, что естественным образом удешевляет перевозки и создает стимулы для наращивания межгосударственного товарообмена и производственных мощностей.
Реализация этого проекта сыграет ключевую роль в выводе нашей страны и всего Центрально-Азиатского региона из транспортного тупика и существенно продвинет весь мир к восстановлению утраченного в истории Великого шелкового пути, поскольку соединит менее затратными и более эффективными железнодорожными связями Западную Европу и Юго-Восточную Азию", - рассказал Нурбек Элебаев.
Возрождение Великого шелкового пути открывает перед странами Центральной Азии новые возможности для полноформатного и многоуровневого развития. По сути, речь идет о выстраивании нового транспортного каркаса Евразии. На континенте между востоком и западом, севером и югом создается сеть автомобильных и железных дорог, которая сформирует широкое пространство взаимодействия. Магистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан в этом контексте будет играть особую роль, участок дороги протяженностью около 500 километров свяжет между собой по кратчайшему расстоянию крупные транспортные системы Европы и Юго-Восточной Азии.
27.12.2024, 16:34 55601
Президент Германии распустил бундестаг
Досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года
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Берлин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Zeit.
Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - сказал президент.
По словам Штайнмайера, он убежден, что проведение досрочных выборов - в интересах Германии.
Бундестаг продолжит свою работу до тех пор, пока новый состав парламента не соберется на первое заседание. Федеральное правительство останется и продолжит выполнять свои обязанности даже после выборов, до формирования нового кабинета министров", - уточнил президент, подчеркнув, что немецкая демократия "остается эффективной даже в переходные периоды".
Предложение распустить парламент направил главе государства канцлер Олаф Шольц после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против Шольца проголосовали 394 из 717 депутатов, за - 207, а 116 воздержались.
27.12.2024, 14:04 57431
В Южной Корее объявили импичмент исполняющему обязанности президента
За импичмент проголосовали 192 из 300 депутатов
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Сеул. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи большинством голосов проголосовала за импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су, также занимающего должность премьер-министра, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.
За импичмент проголосовали 192 из 300 депутатов. При этом, согласно Конституции, для импичмента президента необходимо 200 голосов. Однако для остальных чиновников высокого ранга, включая премьера, достаточно простого большинства (151 голос). Еще перед голосованием спикер национальной ассамблеи У Вон Сик заявил, что голоса будут считать как при голосовании за импичмент премьер-министру.
Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента Южной Кореи 14 декабря, после отстранения от должности Юн Сок Ёля из-за введения военного положения. Голосование за отстранение Хан Док Су инициировала оппозиционная Демократическая партия Кореи "Тобуро" (ДПК), после того как правительство отказалось рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи.
Политический кризис в Южной Корее продолжается с 3 декабря, когда на тот момент президент Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации и объявил о введении военного положения (впервые с 1980 года). Свой шаг он объяснил действиями "беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил" - так консерваторы нередко называют оппозиционную ДПК, выступающую за нормализацию отношений с КНДР.
С введением военного положения в стране была запрещена любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Однако большинство депутатов срочно приехали в национальное собрание, до того как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 собравшихся депутатов проголосовали за отмену военного положения.
Согласно Конституции, президент был обязан подчиниться их воле, и ранним утром 4 декабря Юн отменил военное положение. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента президента. В итоге со второй попытки 14 декабря Юн Сок Ёлю объявили импичмент. Теперь это решение должен утвердить Конституционный суд.
22.12.2024, 13:01 117291
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США
Президент США потребовал от панамских властей отрегулировать "смехотворно высокие" тарифы
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Вашингтон. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены, сообщает РБК.
По мнению президента США Дональда Трампа, власти Панамы должны отрегулировать "смехотворно высокие" тарифы и прекратить "обман США". Он подчеркнул, что Панамский канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности.
Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - добавил Трамп.
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