19.12.2023, 15:01 7671
Токаев выразил соболезнования председателю КНР в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в северо-западной части страны.
С глубокой скорбью воспринял новость о гибели ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", - говорится в телеграмме.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Число погибших в результате землетрясения возросло до 111.
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19.12.2023, 20:33 4366
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта.
Ваша убедительная победа на выборах является результатом вашего огромного вклада в развитие страны, а также свидетельством высокого доверия к вам со стороны египетского народа. Желаю, чтобы ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчались успехом. С большим удовлетворением отмечаю расширение традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и всестороннем взаимном сотрудничестве. Уверен, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
19.12.2023, 12:08 8891
Россия упростила процедуру получения гражданства гражданам Казахстана, Беларуси и Молдовы
Фото: Depositphotos
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Москва. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ гражданам Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Согласно указу, для граждан Белоруссии отменили обязательный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства страны. Для граждан Казахстана и Молдавии при подаче заявления на гражданство не будут обязательны соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется.
Таким образом, гражданам Белоруссии вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ потребуется предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность. Гражданам Казахстана и Молдавии нужно будет также предъявить сертификат, подтверждающий владение русским языком", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем.
18.12.2023, 18:40 19456
Страны СНГ подписали совместное заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству
Фото: odkb-csto.org
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран СНГ подписали совместное заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Документ нацелен на поддержание межкультурного диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Алексея Оверчука.
Напомним, сегодня в Москве состоялся Совет глав правительств СНГ. Заседание было посвящено вопросам развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
По итогам заседания сегодня главы правительств подписали заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которое нацеливает нас на поддержание и развитие межкультурного диалога, на развитие сотрудничества в сфере образования, в сфере развития наших национальных языков", - рассказал Оверчук журналистам после заседания совета.
Он отметил, что в заявлении есть отдельная часть, которая касается развития институционального сотрудничества в культурной сфере.
Будут проводиться гастроли, кинофестивали, выставки - самые различные культурные мероприятия, которые будут и дальше сближать наши страны и народы", - добавил вице-премьер РФ.
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем выступлении на заседании отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием. Одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Смаилов также заявил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
Кроме того, глава кабмина сегодня посетил международную выставку-форум "Россия", на которой были представлены новые казахстанско-российские проекты.
18.12.2023, 12:06 23956
Токаев поздравил эмира Катара с национальным праздником
Президент пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а народу Катара - благополучия
Фото: Акорда
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с национальным праздником, сообщает Акорда.
Сегодня ваша страна, обеспечившая поступательное развитие экономики, добилась широкого признания как на региональном, так и на глобальном уровнях в качестве авторитетного члена международного сообщества. Об этом свидетельствуют осуществляемые Вами миротворческие инициативы и мероприятия международного уровня", - написал президент в поздравительной телеграмме.
Он пожелал эмиру, чтобы под его руководством Катар шел по пути процветания и осуществления самых высоких целей.
С удовлетворением отмечаю, что Катар стал одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана в арабском мире, и наши конструктивные и содержательные отношения значительно укрепились. Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в духе традиционной дружбы и братства на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а народу Катара - благополучия.
Напомним, в июне Тамим бен Хамад Аль Тани приезжал в Астану с официальным визитом. Эмир и его делегация провели встречу с Касым-Жомартом Токаевым, а также приняли участие в Совете иностранных инвесторов.
08.12.2023, 13:49 61821
Токаев и Пашинян обсудили по телефону важные аспекты сотрудничества
Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля
Фото: Акорда
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Акорда.
В ходе разговора Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.
Он также положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау - Ереван - Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.
Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.
07.12.2023, 12:34 70091
"Зеленые" технологии, логистика и транспорт: Токаев обсудил важные направления сотрудничества с послом Евросоюза
Фото: Акорда
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и ЕС, сообщает Акорда.
Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого был Казахстан.
Токаев рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.
В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зеленый" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.
Ранее Токаев заявил о готовности увеличить объемы экспорта сырой нефти на французский рынок.
Глава Казахстана неоднократно заявлял, что Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.
05.12.2023, 17:08 87836
Пять прикаспийских стран запустят министерский диалог - глава МИД России
Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, отметил Сергей Лавров
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Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пять прикаспийских стран запускают новый формат диалога на уровне министров иностранных дел, заявил в ходе встречи глав министерств иностранных дел прикаспийской пятерки глава МИД России Сергей Лавров.
Сегодняшняя встреча имеет особенный характер, мы, по сути, запускаем новый, регулярный министерский диалог, который будет действовать в рамках мандата, согласованного на саммите в Ашхабаде. Этот мандат, в частности, предполагает рассмотрение вопросов развития пятистороннего сотрудничества и совершенствование его форматов, выработку согласованных мер по реализации решений саммитов, подготовку их повестки дня и итоговых документов", - цитирует РИА Новости Сергея Лаврова.
Он отметил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ.
По словам Лаврова, у региона Каспийского моря есть огромный потенциал развития, особенно с учетом планов создания транспортного коридора Север - Юг.
Кроме того, прикаспийские страны сталкиваются и с серьезными вызовами в области экологической безопасности, обмеления Каспия и сохранения его биоресурсов, добавил он.
Мы полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета - форума сотрудничества, диалога, без каких-либо бюрократических схем наподобие секретариатов. Рассчитываем на обсуждение и данной инициативы", - добавил министр.
Ранее космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспия. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1 %.
05.12.2023, 16:31 87591
Главы МИД стран - членов ОДКБ выразили сожаление о росте роли фактора силы в международных отношениях
Фото: Акорда
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Минск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликовано совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ в совместном заявлении отметили стремительный характер происходящих в мире перемен, глубокую трансформацию международной архитектуры, необратимость тенденции становления многополярного миропорядка, ускорение процессов в этом направлении.
Также главы внешнеполитических ведомств с сожалением констатируют повышение роли фактора силы в международных отношениях и расширение конфликтного пространства.
Дестабилизирующие наращивание и модернизация наступательных военных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями, провокационные действия подрывают глобальную стабильность, наносят ущерб международной и региональной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОДКБ.
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