19.12.2023, 08:35 5791

В результате землетрясения в Китае погибло более ста человек  

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник вечером на северо-западе Китая
Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщает РИА Новости.

По данным Центрального телевидения Китая, число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111.

На настоящий момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры", - говорится в сообщении телевидения.



Ранее во вторник министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1440 пожарных и спасателей.


Как сообщалось ранее, казахстанские сейсмологи 19 декабря 2023 года в 07.46 зарегистрировали землетрясение на территории Китая. Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от Алматы. Магнитуда составила 6.0.

Землетрясение ощущалось силой 2 балла в Алматы. Сведений о разрушениях на территории города Алматы нет, сообщили в ДЧС города.
 
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Теги:ЗемлетрясениеКитай

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13.12.2023, 12:00 29641

Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе  

В целом за резолюцию проголосовали 153 страны
Казахстан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе
Фото: news.un.org
Нью-Йорк. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддержал резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий.

Как сообщает РИА Новости, за резолюцию проголосовали 153 страны. Против были 10 стран, включая США, Израиль, Австрию и Чехию. Еще 23 государства, в том числе Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина и Грузия, воздержались.

Фото: кадр из видео

При этом Генассамблея проголосовала против предложения США включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС.

Резолюция, касающаяся тяжелой ситуации с палестинским мирным населением в секторе Газа, подготовлена Египтом и Мавританией. Авторы неоднократно подчеркивали, что документ является чисто гуманитарным, и они не желали его политизации.

Согласно тексту документа Генассамблея ООН "требует немедленного гуманитарного прекращения огня", а также "немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа". В тексте содержится требование ко всем сторонам соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц.

Напомним, палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
 
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Теги:ОгоньООНрезолюцияГаза
09.12.2023, 18:37 48561

В Узбекистане ввели ограничения на работу газовых заправок

Ограничения введены во всех регионах республики
Ташкент. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили об ограничении работы газовых заправок по всей стране из-за похолодания, сообщает Gazeta.uz.

По информации ведомства, спрос на природный газ среди населения "немного увеличился" в связи со снижением температуры воздуха, что в свою очередь привело "к значительному снижению давления газа".

По прогнозу синоптиков, с 7 по 16 декабря в республике ожидается понижение температуры местами до -16 градусов. В этот период ожидается снижение давления газа. Минэнерго принимает меры по ограничению времени работы метановых заправок "в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом".

В ведомстве отметили, что ограничения введены во всех регионах республики. Ожидается, что это позволит равномерно обеспечить природным газом потребителей и социальные объекты.
 
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Теги:ГазУзбекистанограничение
09.12.2023, 10:53 51641

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали за, одна воздержалась - Великобритания
Нью-Йорк. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Безопасности ООН проголосовал по резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в Газе. Она не принята - США проголосовали против. Как постоянный член Совета, Штаты имеют право вето, сообщает Русская служба ВВС.

Из остальных стран в Совбезе 13 проголосовали за, одна воздержалась - Великобритания.

Представитель США заявил, что в резолюции не были учтены предложения Вашингтона, в том числе осуждение нападения ХАМАС 7 октября. Результатом этого поспешного процесса "стала несбалансированная резолюция, оторванная от реальности".

США не могут поддержать "нежизнеспособное прекращение огня", которое лишь "посеет семена новой войны", добавил дипломат.
 
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Теги:СШАООНвето
07.12.2023, 15:19 63146

В Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой

Убиты двое, еще пятеро пострадали
Брянск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмиклассница в четверг утром пронесла оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате два человека погибли, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.

В российском городе Брянске ученица 8го класса гимназии № 5 пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и устроила стрельбу.

В результате стрельбы погибли два человека, еще пятеро пострадали. Девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой, сообщает ТАСС.

Трое пострадавших госпитализированы. У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго - ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая - девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести", - сообщили изданию в приемных отделениях хирургии городской и областной детских больниц.


В оперативных службах отметили, что ученица смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви. Оружие, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки.

В качестве приоритетной версии нападения рассматривается конфликт с одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, в сентябре прошлого года в результате стрельбы в школе Ижевска погибли 13 человек.
 
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Теги:ОружиестрельбаРоссия
28.11.2023, 18:15 121446

В Пекине заявили, что независимость Тайваня ведет к войне

Чэнь Биньхуа призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития
Пекин. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава управления по делам Тайваня в Государственном совете Китая Чэнь Биньхуа заявил, что независимость островного государства будет означать войну.

Он отметил, что Пекин не проявит снисходительности к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся провоцировать инциденты, пропагандирующие суверенитет острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.

Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость", заявил Чэнь Биньхуа.

Он призвал жителей острова выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.

На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.
 
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Теги:ЗаявлениеПекинТайвань
28.11.2023, 18:07 122071

Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций

Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow и New Democracy Fund
Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций
Фото: pexels.com
Баку. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Азербайджана вызвали посла Франции и временных поверенных Германии и США, им выразили протест из-за незаконных финансовых операций, сообщает пресс-служба ведомства.

Было отмечено, что новостной портал "Абзасмедиа" с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности", - информирует rbc.ru со ссылкой на министерство.


В МИД Азербайджана отметили, что в соответствии с законодательством страны финансирование местных СМИ зарубежными физическими и юридическими лицами или госструктурами не допускается. Кроме того, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является нарушением законодательства о грантовой поддержке.

Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow (оказывает юридическую помощь пострадавшим от "правительственных репрессий"), New Democracy Fund (поддерживает проекты по развитию и обеспечению демократии и прав человека в странах "Восточного соседства ЕС").

Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавили в азербайджанском МИДе.

Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством", - отметили в ведомстве.


Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции парламента о санкциях против Баку. МИДом Азербайджана французскому дипломату было заявлено, что резолюция является очередной провокацией Парижа против Баку, информирует ТАСС.
 
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Теги:СШАФранцияБакупротест
22.11.2023, 17:52 187866

Китай выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству

Инициатива призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления
Китай выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству
Фото: russian.news.cn
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай впервые выдвинул инициативу по международному научно-техническому сотрудничеству на конференции по научно-техническим обменам в рамках "Пояса и пути", которая прошла с 6 по 7 ноября в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая.

Инициатива призывает продвигать и претворять в жизнь концепцию открытого, честного, справедливого и недискриминационного международного сотрудничества в области науки и технологий с соблюдением принципа, который гласит, что "наука не имеет границ и служит на благо всему человечеству", и объединять усилия для построения глобального научно-технического сообщества.

Инициатива также призывает к совершенствованию глобального научно-технического управления, усилению защиты прав интеллектуальной собственности, глобальному сотрудничеству в области технологических инноваций и построению глобальной инновационной сети.

Инициатива подчеркивает важность свободного перемещения по всему миру кадров и ресурсов в сфере технологических инноваций, укрепления сотрудничества и обменов между талантливыми кадрами. Она выступает за равное участие всех стран и научно-исследовательских организаций в международном научно-техническом сотрудничестве.

Инициатива также ратует за укрепление углубленного взаимодействия и взаимного обучения между организациями, занятыми в сфере технологических инноваций, за поиск новых взаимовыгодных и обоюдовыигрышных моделей глобального сотрудничества в этой области.

В настоящее время во всем мире ускоряются невиданные за столетие важные изменения, человеческое развитие сталкивается со все более серьезными вызовами", - заявил министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь.


По его словам, человеческое общество сейчас нуждается в международном сотрудничестве и открытых обменах больше, чем когда-либо, и должно искать решения глобальных проблем посредством сотрудничества в области технологических инноваций, чтобы справиться с вызовами эпохи и содействовать мирному развитию, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Как свидетельствуют официальные данные, опубликованные на конференции, Китай подписал межправительственные соглашения о научно-техническом сотрудничестве более чем с 80 странами - партнерами по инициативе "Пояса и пути". Он также построил более 50 совместных лабораторий в рамках "Пояса и пути", работающих в таких областях, как здравоохранение, транспорт, материаловедение и энергетика, создал свыше 20 демонстрационных центров сельскохозяйственных технологий и более 70 промышленных парков в странах - участницах инициативы "Пояса и пути".
 
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Теги:сотрудничествоИнициативаКитай
14.11.2023, 14:14 254881

Десятки казахстанцев и членов их семей смогут покинуть сектор Газа через Египет

Опубликованы списки из 122 казахстанцев и членов их семей, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП на границе с Египтом
Десятки казахстанцев и членов их семей смогут покинуть сектор Газа через Египет
Фото: russian.news.cn
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главное управление погранпереходов и границ сектора Газа опубликовало списки, в которых числятся 122 казахстанца и члены их семей, которым разрешат покинуть сектор Газа через Египет.

В списке, опубликованном главным управлением пограничных переходов сектора Газа, в разделе "Казахстан" числятся 65 граждан Казахстана и 65 палестинцев - членов их семей. Указанные лица во вторник, 14 ноября, могут быть эвакуированы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Для этого им необходимо явиться на указанным КПП в 07.00 по местному времени.

Напомним, эвакуацию казахстанцев из сектора Газа начали 13 ноября. На эту дату была запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В эту группу входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца - члена их семей, сообщили в казахстанском МИД.
 
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Теги:КазахстанцыЭвакуацияГаза

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