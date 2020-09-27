Токаев выразил соболезнования президенту Украины

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о гибели военнослужащих в результате крушения самолета в Харьковской области Украины.

Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших курсантов. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и их возвращения к своим семьям", - говорится в телеграмме.

Напомним, 25 сентября под Харьковом разбился военный транспортный самолет Ан-26, погибли 26 человек

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